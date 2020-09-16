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9 yaşındaki Esmanur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 9 yaşındaki Esmanur Kartal, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

9 yaşındaki Esmanur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönlendirme biriminde çalışan Gafur Kartal'ın kızı Esmanur Kartal, geçen ay rahatsızlanması üzerine babasının çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Doğuştan bağışıklık sistemi düşük olduğu için her ay hastanede tedavi gören Esmanur'a yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 10 gün yoğun bakımda tedavisine devam edilen Esmanur, 13 Eylül'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esmanur Kartal, merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Sağlık İl Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal'ın 9 yaşlarındaki melek kızı, Kovid-19'a yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

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