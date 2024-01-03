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  4. 9 yaşındaki kız çocuğu kuyuda ölü bulunmuştu! Tutuklu sanıktan mahkemede kan donduran ifadeler: Boğarak öldürdükten sonra kuyuya attı

9 yaşındaki kız çocuğu kuyuda ölü bulunmuştu! Tutuklu sanıktan mahkemede kan donduran ifadeler: Boğarak öldürdükten sonra kuyuya attı

03.01.2024 18:54 | Son Güncelleme:
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Kilis'te geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili "Çocuk yaştaki kişiye karşı suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "birden fazla kişiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 39 yıla kadar hapis cezası istenen 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu olan bir sanık diğer sanık A.A'nın çocuğu boğduğunu ardından kuyuya attığını ileri sürdü.

9 yaşındaki kız çocuğu kuyuda ölü bulunmuştu! Tutuklu sanıktan mahkemede kan donduran ifadeler: Boğarak öldürdükten sonra kuyuya attı

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktulün annesi Hatice Karakuş, baba Halit Mercimek, kardeşi Ömer Mercimek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kilis, Gaziantep, İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, Yeryüzü Çocukları Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği avukatları hazır bulundu.

Haklarında "çocuk yaştaki kişiye karşı suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "birden fazla kişiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ise 39 yıla kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanıklar H.B. ve A.A. ile avukatı da duruşmaya katıldı.

DİĞER SANIĞI SUÇLADI

Sanık H.B, sanık A.A'nın G.M'yi önce boğarak öldürdüğünü ve ardından üzerine briket bağlayarak su kuyusuna attığını, kendisini de olayı kimseye anlatmaması konusunda tehdit ettiğini ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan sanık H.B. tahliyesini talep etti.

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Sanık A.A. da hakkındaki iddiaları reddederek olay günü H.B'nin evine hiç gitmediğini, sanığın olayı kendisinin üzerine atmak istediğini belirtti.

Maktulün yakınlarının avukatları, sanıkların tüm savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu beyan ederek, tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

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DURUŞMA 19 OCAK'A ERTELENDİ

Maktulün annesi, babası ve kardeşi söz alarak, sanıklarından şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

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Duruşma savcısı da sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesi talebinde bulundu. Sanık avukatları ise savcının mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALARI GEREKİYOR"

Duruşma sonunda maktulün avukatı Aleyna Gülden Bozkurt, gazetecilere, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi.

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Sanıkların üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini dile getiren Bozkurt, "Bugün ilk duruşması görülen davada sanıklar kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçlarının nitelikli hallerinden yargılanmaktalar. Sanıkların herhangi bir indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmaları amacıyla sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çocukların yaşam hakkı ve fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarına yönelik saldırılarda gereken tepki toplumun her kesimi tarafından gösterilmediği ve bu saldırılar en ağır şekilde cezalandırılmadığı müddetçe uygulanan cezaların da caydırıcı bir etkisi olmayacaktır." dedi.

AA-20240103-33345394-33345392-KILISTE_KIZ_COCUGUNUN_KUYUDA_OLU_BULUNMASIYLA_ILGILI_SANIKLAR_HAKIM_KARSISINDA

OLAY

Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden G.M, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi, polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda yürütülen aramada, kız çocuğunun cesedi bulunmuştu. (AA)

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