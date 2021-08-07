HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 90 kiloluk dev caretta boğazına takılan misina ve poşet yüzünden telef oldu

90 kiloluk dev caretta boğazına takılan misina ve poşet yüzünden telef oldu

07.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat’ta denizde boğazına takılan misina ve yuttuğu poşet sebebiyle kıyıya vurup boğulmak üzereyken bulunan dev caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, kurtulacağını umut ettiği carettanın öldüğünü duyunca gözyaşlarına tutamadı. 50 yaşındaki caretta carettanın yaklaşık 90 kilo olduğu belirtildi.

90 kiloluk dev caretta boğazına takılan misina ve poşet yüzünden telef oldu

Manavgat’ta denizin açıklarında boğulmak üzereyken bulunan ve boğazından misina ile çöp poşeti çıkartılan 50 yaşındaki yaklaşık 90 kiloluk dev caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Carettayı bulan ve tedavisi için HAYTAP’a getiren DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, kurtulacağını umut ettiği carettanın öldüğünü duyunca gözyaşlarına tutamadı.

''ANINDA YÜZEREK MÜDAHALE ETTİM''

DEKAFOK Dernek Başkanı Seher Akyol, “Ekiplerimizle devriye gezerken sahilde 50-75 metre aralığındaki bir carettanın başını sokup çıkardığını gördüm anında yüzerek müdahale ettim. Ortalama 100 metre kadar yüzdük, carettayı alıp kıyıya çıkardık. Aracımızla HAYTAP’a geldik. Hemen veterinerler müdahale etti. Önce solumunu ve nabzını kaybetti. İlk boğazından çıkardığımız şey misinaydı. Burada da yine 50 santimlik bir misina çıkarttık. Bu misina atıkları, çöp poşetleri çok sevdikleri deniz analarına benzediği için maalesef ölümlerine sebep oluyor” dedi.

Screenshot_4

''UZUN SÜRE OKSİJENSİZ KALDIĞI İÇİN HAYATINI KAYBETTİ''

Carettaya müdahale eden Veteriner Hekim Ebru Güder, “80-90 kilo ağırlığında. Çok uzun süre denizde kalmış. Geldiğinde zaten solunumu yoktu. Bol miktarda köpük çıktı. Bu boğulduğunu gösteriyor. Acil müdahale ve solunum desteği sağladık. Bir ara düzelir gibi oldu ama çok uzun süre oksijensiz kaldığı için telef oldu” diye konuştu.

Screenshot_14

Screenshot_1

Alanya'da caretta carettalar denizle buluştu: 500'ün üzerinde yuva varAlanya'da caretta carettalar denizle buluştu: 500'ün üzerinde yuva var

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttıKaradeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı
Korkunç! İcradan satın aldı, eski sahibi tarafından öldürüldüKorkunç! İcradan satın aldı, eski sahibi tarafından öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı

Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.