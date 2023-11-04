90'lı yıllarda Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ı öldürmüştü! Abdurrahman Keskin ölü bulundu! İşkence izleri...

Alaattin Çakıcı'nın eski eşi ve mafya babası Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç, 20 Ocak 1995’te Abdurrahman Keskin tarafından öldürülmüştü.

ODA TV'nin haberine göre uzun yıllar hapis yatan Keskin'in Sakarya'da cansız bedeni bulundu. Keskin'in vücudunda işkence izlerine rastlanıldı.

DÜNDAR KILIÇ KİMDİR?

Dündar Kılıç, 1935 yılında, Trabzon’a bağlı olan Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı Ali Dündar Kılıç olan ünlü kabadayı, dokuz yaşındayken ailesi ile beraber Ankara’ya taşındı.

10 yaşındayken ilk silahına sahip olan Kılıç, 14 yaşına geldiğinde ilk defa tutuklanarak adli makamların ilgisini üzerine çekmişti. 1960’lı yıllarda, Ankara bölgesindeki en tanınmış suçlulardan birisiydi. Ruhsatsız kumar oynatarak nüfuzunu geliştiren Kılıç, sadece daha önce suç işlemiş olan insanlardan para topladığı için yer altı camiasında iyi bir üne sahipti. 1960 yılında, işlediği bir cinayetten dolayı tutuklandı ve 1965 yılına kadar cezaevinde kaldı.

1965 yılında, cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a te, işlediği farklı suçlardan dolayı gözaltına alındı. 15 Ağustos 1972‘de Diyarbakır ve Siirt İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından THKO örgütüne yataklık yapmaktan yakalandı. 1984 yılında, MIT tarafından başlatılan Babalar Operasyonu çerçevesinde yakalandı ve de 11 ayrı suçtan suçlu bulunarak Mamak Cezaevi’ne kapatıldı.





