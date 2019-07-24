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90 yaşındaki kadını darp edip boynundaki altınları çalmışlardı, tutuklandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, evine girdikleri 90 yaşındaki kadını darp edip, boynundaki altını gasp edip kayıplara karışan iki zanlı, Cizre Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, evine girdikleri 90 yaşındaki kadını darp edip, boynundaki altını gasp edip kayıplara karışan iki zanlı, Cizre Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların çaldığı altınlar yaşlı kadına teslim edilirken, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 17 Temmuz Çarşamba günü Cizre ilçesi Nur Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Hırsızlar, sabah saat 04.00 sıralarında Nur Mahallesi Saltak Sokak’ta bulunan evinin bahçesinde sedir üzerinde yatan ve boynunda bir miktar altın bulunan 90 yaşındaki Halime Güven’in altınlarını gasp etmek için yaşlı kadını darp etti. Hırsızlık zanlıları Cuma G. (20) ve Recep G. (18) yaşlı kadını darp ederek boynundaki altınları alıp kayıplara karıştı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyup bahçeye koşan aile bireyleri, 90 yaşındaki Halime Güven’i darp edilmiş halde görünce durumu polise bildirdi.

Polis zanlıları kısa sürede yakaladı
Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Asayiş Büro Amirliği ekipleri 90 yaşındaki Halime Güven’in ve diğer aile bireylerinin ifadeleri doğrultusunda şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Asayiş ekiplerinin yapmış olduğu titiz çalışma sonucunda 90 yaşındaki kadını darp ettiği ileri sürülen Cuma G. ve Recep G. yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaşlı kadına ait olduğu tespit edilen altınlar polisler tarafından bulundu. Yaşlı kadını darp edip, altınlarını gasp eden Cuma G. ve Recep G. emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisler çalınan altınları yaşlı kadına teslim etti
Cizre Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan altınları yaşlı kadının evine götürüp teslim etti. Yaşadığı şok ve korku nedeni ile polislere ’Altınları istemiyorum yeter ki kimse bana bir şey yapmasın’ diye tepki veren 90 yaşındaki kadını polisler teselli edip, sakinleştirdi.
Çalınan altınların bulunup, hırsızların da tutuklandığı bilgisini alan diğer aile bireyleri ise altınları teslim etmek için eve gelen polislere teşekkür ederek, "Halime nine yaşadığı olaydan sonra geceleri uyuyamaz hale geldi. Yaşadığı olay onun büyük bir şok ve korku yaşamasına sebep oldu. Ancak hırsızların yakalanarak tutuklanması ve çalınan altınların bulunması bizim içinde sevindirici oldu. Bu anlamda bütün polislere teşekkür ediyoruz" dedi.

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