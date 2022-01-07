95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Aralık tarihinde düzenlenmişti. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayımlanmış olan takvime göre ÖGG sınav sonuçlarının 7 Ocak tarihinde erişime açılması beklenmekte. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresi üzerinden ilan edilecek. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar da yine Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde duyurulacak.

SINAV SORULARINA VE SONUCA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına ya da yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav ismi ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar.

Sınava katılmış olan adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırmalarının ardından sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

İtiraz için gerekli ücreti yatırmamış olan adayların ise itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.



