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95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü, ifadesi ortaya çıktı

15.12.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tartıştığı 57 yaşındaki oğlu Kadir Ocak'ı öldüren, 95 yaşındaki Yaşar Ocak tutuklandı. Adliyeye getirilirken çift baston ve askerlerin yardımı ile yürüyebildiği görülen Ocak'ın ifadesi ortaya çıktı. Ocak ifadesinde oğlunun kendisinden fındık bahçelerini istediğini ancak vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlattı.

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü, ifadesi ortaya çıktı

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir ile gelini Emine Ocak ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Yaşar Ocak, tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kadir Ocak'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralana Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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TUTUKLANDI, YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Jandarma da Yaşar Ocak'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar Ocak, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Yaşar Ocak iki baston kullanırken, askerler de yardım etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: FINDIK ARAZİLERİNİ İSTEDİ

Mahkemece tutuklanan Yaşar Ocak'ın (95) ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kendisinden fındık bahçelerini istediğini ancak vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlatan Yaşar Ocak, "Oğlum fındık arazilerini benden istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Bu yüzden tartıştık ve bir gün önce beni dövdü. Olay sabahı oğlum ile gelinim kahvaltı yapıyordu. Ben de kahvaltıya oturacağım sırada oğlum yeniden beni dövmeye kalkıştı. Belimdeki tabanca ile oğlum ve gelinimi ateş ederek vurdum. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

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(DHA)

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