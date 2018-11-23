99 yaşında her gece matematik problemi çözmeden uyumuyor

İZMİR (AA) - DOĞANCAN BİNGÖL - İzmir'de yaşayan 99 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Hasan Tahsin Abakan, "Gözlerim artık eskisi gibi görmese de problem çözmeye devam ediyorum. Cebir ve geometriye olan bağımı yitirmemek için her gece uyumadan önce matematik problemleri çözüyorum" dedi.

Karşıyaka ilçesinde adını taşıyan sokaktaki evinde yaşamını sürdüren Abakan, 1938 yılında, sınav komisyonunda Türkiye'de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında rol oynayan Kerim Erim ile dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf'ın yer aldığı yeterlilik sınavını geçerek başladı.

Türkiye'nin birçok şehrinde görev yapan Abakan, 36 yıllık meslek hayatı boyunca öğrencilerine hep matematiği sevdirmek için çabaladı.

İlerleyen yaşına rağmen matematiği bırakmayan Abakan, sayılara olan ilgisini yitirmemek için de her gece soru çözdükten sonra uyuyor.

Hasan Tahsin Abakan, AA muhabirine, bir öğretmenin asla emekli olup kenara çekilmemesi, son nefesine kadar öğrenmeye ve öğretmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenin, insanların hayatını şekillendirdiğini dile getiren Abakan, görev yaptığı sürece öğretme heyecanını hiç kaybetmediğini dile getirdi.