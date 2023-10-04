A kan grubuna göre beslenme listesi: A pozitif ve negatif kan grubu ne yemeli?

Kan gruplarına göre beslenme yaklaşımına göre A, B, AB ve O olmak üzere dört farklı kan grubu vardır ve her bir grup için önerilen besinler farklıdır. Örneğin A kan grubuna sahip bireylerin bitkisel ağırlıklı bir diyetle daha iyi hissetmeleri önerilirken B kan grubundakilerin et tüketimine daha uygun olduğu düşünülür. Bu yaklaşımın savunucuları, kan gruplarına uygun beslenmenin sindirim sağlığını, enerji seviyelerini ve kilo kontrolünü iyileştirebileceğini iddia ederler.
A kan grubuna sahip kişiler için, sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagiller ve soya ürünleri gibi bitkisel kaynaklar temel besin kaynaklarıdır. Bu besinler, A kan grubunun bağışıklık sistemini desteklemeye ve genel sağlık ve refahı iyileştirmeye yardımcı olur. "A Rh+ kan grubu ne yemeli?" sorusunun cevabı için hem A rh- kan grubu beslenme hem de A rh+ grubu beslenme listesi için tavsiye edilen besinler:
Kısıtlanan besinler:
A kan grubuna göre beslenme listesi:
Kahvaltı:
Öğle yemeği:
Akşam yemeği:
Ara öğünler:
A negatif kan grubu beslenme listesi de A pozitif kan grubu beslenme listesine benzerlik gösterir.
Kan grupları ile belirli hastalıklara yatkınlık arasında doğrudan bir bağlantı bilimsel olarak kesin bir şekilde kanıtlanmamıştır. Kan grubu genetik bir özelliktir ve hastalıklara yatkınlık daha çok genetik, çevresel, yaşam tarzı ve diğer faktörlerle ilişkilendirilir. Bununla birlikte bazı çalışmalar belirli kan gruplarının belirli hastalıklara karşı daha fazla veya daha az risk taşıdığını gösterebilir, ancak bu riskler genellikle çok küçüktür ve diğer faktörlerle etkileşim gösterir. A kan grubuna sahip kişiler, aşağıdaki hastalıklara yatkın olabilir:
A kan grubuna sahip kişilerin tüketmesi önerilen meyveler şunlardır:
Bu meyveler, A kan grubu için iyi sindirilebilir ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir.
A kan grubuna sahip kişiler yoğurt yiyebilir. Ancak süt ürünlerinin sindirimi A kan grubuna sahip kişiler için zor olabilir. Bu nedenle yoğurt tüketimini sınırlamak veya sadece kefir ve laktozsuz yoğurt gibi daha kolay sindirilen süt ürünleri tüketmek daha iyi olabilir. Kan gruplarına göre beslenme teorisine göre A kan grubuna sahip kişiler süt ürünlerinden kaçınmalıdır. Bu teoriye göre süt ürünleri, A kan grubuna sahip kişilerin bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve bazı hastalıklara yakalanma riskini artırabilir.