Haziran ayı normalleşme döneminde sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatlerinde de değişiklik yaşandı. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını gidermek için market çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Haziran ayına ilişkin alınan kararların açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu içerik yayınlandı. Söz konusu içerikte zincir marketlerin çalışma saatleri yer aldı. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ile 05.00 arasında uygulanıyor. Hafta içi marketlerin 09.00-21.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.
Alınan yeni kararlara göre yalnız pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü tatlıcı, kuruyemişçi, market, manav ve bakkallar 10.00 ile 17.00 arasında çalışacak. Vatandaşlar yaya olarak gidebildikleri marketten alışveriş yapacak. Market alışverişlerinde (engelli vatandaşlar hariç) araç kullanılması yasak olacak.
Pazar günleri vatandaşlar temel ihtiyaç haricindeki ürünleri satın alamayacak. Bu ürünler elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, hırdavat, alkol, oto aksesuar, ev tekstili, bahçe malzemeleri, züccaciye vb. olarak belirtildi. Söz konusu ürünlerin satışı yasak olacak.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım aracı ile yalnızca market ve bakkallara ekmek verilecek. Sokak aralarında ekmek satılmasının yasak olacağı genelgede vurgulandı.
İşletmelerde indirim uygulanması durumlarında yoğunluk yaşanmaması için indirim sürecinin uzun vadeye yayılacağı bilgisi genelgede yer aldı.
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen koşullara uyum sağlamak kaydıyla pazar yerleri (pazar günü hariç) 07.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek.
Online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis yapabilecek.