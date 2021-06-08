Haziran ayı normalleşme döneminde sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatlerinde de değişiklik yaşandı. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını gidermek için market çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Haziran ayına ilişkin alınan kararların açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu içerik yayınlandı. Söz konusu içerikte zincir marketlerin çalışma saatleri yer aldı. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101, BİM, ŞOK, MİGROS VE CARREFOR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ile 05.00 arasında uygulanıyor. Hafta içi marketlerin 09.00-21.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Alınan yeni kararlara göre yalnız pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü tatlıcı, kuruyemişçi, market, manav ve bakkallar 10.00 ile 17.00 arasında çalışacak. Vatandaşlar yaya olarak gidebildikleri marketten alışveriş yapacak. Market alışverişlerinde (engelli vatandaşlar hariç) araç kullanılması yasak olacak.