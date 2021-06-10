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A101, ŞOK ve BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK ve BİM market çalışma saatleri

10.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı normalleşme sürecinde market çalışma saatleri araştırılmaya devam ediyor. Haziran ayında, mayıs ayındaki sokağa çıkma kısıtlaması genişletildiği için marketler de dahil birçok işletmenin çalışma saati değişti. Peki A101, ŞOK ve BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, ŞOK ve BİM market çalışma saatleri...

A101, ŞOK ve BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK ve BİM market çalışma saatleri

Haziran ayı normalleşme takvimine göre marketlerin yeni çalışma saatleri belirlendi. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını gidermek için marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Market çalışma saatleri zaman zaman farklılık gösterebiliyor. Peki A101, ŞOK ve BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, ŞOK ve BİM market çalışma saatleri...

A101, ŞOK VE BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? A101,ŞOK VE BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Haziran ayı normalleşme takvimine göre marketlerin yeni çalışma saatlerinin 08.00-21.00 olarak güncellenmesi bekleniyor. A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketler hafta içi açık olacak. Ancak market çalışma saatleri zaman zaman değişiklik gösterebiliyor. Bazı marketler mesai saatini 20.00'da bitirirken bazı marketler ise 21.00'da bitiriyor.

Sokağa çıkma yasağı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında olacak.

A101, ŞOK ve BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK ve BİM market çalışma saatleri

SOKAK ARALARINDA EKMEK SATIŞI YASAK OLACAK

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçları ile yalnızca market ve bakkallara ekmek servis yapabileceği, sokak aralarında satış yapmanın kesinlikle yasak olacağı vurgulandı.

Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Araç kullanımı (engelli bireyler hariç) yasak olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın, yürüme mesafesindeki market, bakkal, kuruyemişçi, kasap ve tatlıcılara gidebilecek.
Pazar günleri zorunlu ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışı yapılmayacak. Yasaklı ürünler şunlardır: elektronik eşya, kırtasiye, hırdavat, oyuncak, giyim ve aksesuar, alkol, oto aksesuar, ev tekstili, bahçe malzemeleri, züccaciye vb.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Belirtilen saat dilimlerinde bu firmalar evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.


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