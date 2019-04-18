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AA foto muhabiri Gazze fotoğraflarıyla üçüncülük kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Hassona, 2019 yılı içinde uluslararası yarışmalarda dördüncü kez dereceye girdi

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde çektiği fotoğraflarla 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde üçüncü oldu.

Hassona, İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında çektiği "Filistinlilerin Dönüş Hakkı Protestoları" isimli fotoğraf dizisiyle, 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasında belgesel dalında üçüncülüğü kazandı.

AA foto muhabiri Hassona, bununla 2019 yılı içinde uluslararası yarışmalarda dördüncü kez dereceye girmiş oldu.

- Hassona'dan birincilik

Hassona'nın Gazze'de çektiği "bir elinde Filistin bayrağı diğerinde sapanla İsrail karşıtı barışçıl gösterilere katılan Filistinli genç" fotoğrafı dünya genelinde sembol fotoğraflar arasına girdi.

Foto muhabiri Hassona bu fotoğrafla şubat ayında Malta Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde birinci olurken, eylemler sırasında çektiği fotoğraf dizisi de LensCulture Görsel Öykü Anlatım Yarışması'nda kazananlar arasında yer aldı.

Ayrıca Hassona'nın Gazze'de çektiği sembol fotoğraf, 11 Nisan'da All About Photo internet sitesinin düzenlediği fotoğraf yarışmasında birinciliği kazandı.

Yarışmaya çektiği sembol fotoğrafla katılan Hassona, jüri tarafından "yılın fotoğrafçısı" seçildi.

- Dünya genelinde ilgi çeken sembol fotoğraf

Ödüllü fotoğrafta, bir elinde Filistin bayrağı diğerinde sapanla İsrail karşıtı barışçıl gösterilere katılan Filistinli genç eylemci Aid Ebu Amr görülüyor.

AA foto muhabiri Hassona'nın geçen ekim ayında Gazze'deki gösteriler sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimi'ni konu alan "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında da büyük ilgiyle karşılanmıştı. Fotoğraf, Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelmişti.

Hassona'nın fotoğrafları daha önce de pek çok ödüle layık görülmüştü.

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Filistin Gazze ödül

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