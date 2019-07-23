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AA Haber Akademisinden Dışişleri Bakanlığına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

AA Haber Akademisi tarafından yürütülen GYGP'de eğitim alan gazeteci adaylarına yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığına ziyaret gerçekleştirildi

AA Haber Akademisi tarafından yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adaylarına yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığına ziyaret düzenlendi.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için düzenlenen ziyarette Dışişleri Bakanlığının işleyişi ve teşkilat yapılanması hakkında bilgi verildi.

Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, burada yaptığı konuşmada, AA'nın küresel bir marka olduğunu belirterek, 13 dilde yayınla dünyadaki mazlum toplumların ve İslam dünyasının sesini duyurmayı amaçladığını söyledi.

İşbilir, GYGP programından bahsederek, Haber Akademisi bünyesinde eğitim alan gazeteci adaylarının bölge uzmanlığı ve uluslararası yayın yapılan dilleri öğrenmesi için dünyanın farklı ülkelerine gönderildiğini ifade etti.

Program kapsamında katılımcıların teorik ve pratik eğitim aldığını anımsatan İşbilir, "Arkadaşlarımızın geleneksel gazetecilikten uzman gazeteciliğe evrilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Gazeteciliğin ciddi risklerinin ve zorluklarının olduğunu vurgulayan İşbilir, AA için serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab'ın Suriye'deki saldırılarda yaşamını yitirdiğini ve mayısta AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek yaşama veda ettiğini anlattı. İşbilir, "Bu vesileyle yeniden ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan da Diplomasi Akademisinin işleyişi konusunda bilgiler verdi.

Özcan, dünyada geleneksel gazeteciliğinin artık geçerli olmadığını ve AA'nın uzmanlık eğitimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Biz bakanlık olarak Anadolu Ajansı'na üzerimize düşen desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

AA'dan önemli destek gördüklerinin altını çizen Özcan, "Özellikle uluslararası programların kamuoyuna paylaşılması konusunda destekler görüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Esin Soylu ise bakanlığın tarihi, teşkilat yapılanması ve personel yapısı hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından grup hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AA haber akademisi Dışişleri Bakanlığı

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