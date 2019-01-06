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"AA tarihte üstlendiği misyonu devam ettiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:20 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan: - Anadolu Ajansı, kuruluşundan itibaren kara propagandayı önlemeye çalıştı. Bugün AA, tarihte üstlendiği misyonu devam ettiriyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan itibaren kara propagandayı önlemeye çalıştığını ifade ederek, "Bugün AA, tarihte üstlendiği misyonu devam ettiriyor." dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Esenler Radyo Televizyon Okulu'na konuk olan Altınalan, Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeki konferansta, Anadolu Ajansı'nı ve ajans haberciliğinde dikkat edilen konuları anlattı.

Milli mücadele döneminde halkın doğru habere ulaşması amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın, artık dünyanın ilk 10 haber ajansı arasında yer aldığını belirten Altınalan, "Medya 4. kuvvet ancak günümüzde bazen medya toplumları yönlendirme konusunda 1. kuvvet olabiliyor. Son derece etkili bir araç. Aylan Kurdi'nin karaya vuran cesedinin fotoğrafı, o güne kadar duyarsız kalan Batı ülkelerinin mülteci ve göç siyasetinin değişiminde büyük rol oynadığına tanık olduk." dedi.

Gazetecinin tarihe tanıklık ettiğini vurgulayan Altınalan, gazetecilerin insanlık tarihinin hafızasını günlük olarak tuttuğunu anlattı.

Altınalan, Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan itibaren kara propagandayı önlemeye çalıştığını vurgulayarak, "AA tarihte üstlendiği misyonu bugün de devam ettiriyor. New York'ta çocukların olduğu bir fotoğraf kamyonda caddelerde 'Afrin'de Türk ordusunun sivillere zarar verdiği' ifadeleriyle dolaştırılmış. Bu fotoğraf Afrin değil, Halep. Bunun üzerine küresel medya bunu alıp farklı şekilde servis edebilirdi. Biz hemen fotoğrafın orijinalini, hangi tarihte nerede çekildiğini, nerede kullandığını gösteriyoruz. Biz haberlerimizi 13 dilde yayınlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde abonelerimiz var." diye konuştu.

AA'nın Türkiye'nin doğrularını ortaya koyduğunu vurgulayan Altınalan, şunları kaydetti:

"Kamu diplomasisinde kara propaganda ya da propaganda yapılmaz. Propaganda, içinde yalanı barındırır. Anadolu Ajansı asla haberi okutmak adına propaganda yapmaz. Olanı, olduğu gibi aktarırız. Anadolu Ajansı pek çok yayın organının hemen hemen tek haber kaynağıdır. Anadolu Ajansı artık 13 dilde yayın yapıyor. Rabia katliamını Anadolu Ajansı olmasaydı çok farklı verebilirlerdi. Anadolu Ajansı'nın dünyanın birçok yerinde ofisi var, haberleri birinci elden servis ediyoruz ve diğer basın organlarını da doğruları yazmaya mecbur ediyoruz. Dünyaya doğru haber servis ettiğimiz için küresel medya istediği gibi dünyayı yönlendiremiyor. Çok dilli yayına geçtiğimiz an çok etkin olduk, özelikle Arap Baharı olarak nitelendirilen süreçte."

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise Radyo ve Televizyon Okulu projesini hayata geçirerek doğru bir medya algısına sahip bilinçli iletişimciler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Yetiştireceğimiz iletişimcilerin meslek ilkelerine, basın ahlakına, temiz ve doğru yayıncılık anlayışına sahip medyacılar olmalarını istedik. Burada alanında uzman ve sektörün öncü kuruluşlarında çalışan eğitimcilerin verdiği derslerle öğrenciler hem meslekleri tanıyorlar hem de teknik ve kreatif konularda eğitim alıyorlar." dedi.

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Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan Esenler Radyo Televizyon Okulu

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