"AA tarihte üstlendiği misyonu devam ettiriyor"

Altınalan, Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan itibaren kara propagandayı önlemeye çalıştığını vurgulayarak, "AA tarihte üstlendiği misyonu bugün de devam ettiriyor. New York'ta çocukların olduğu bir fotoğraf kamyonda caddelerde 'Afrin'de Türk ordusunun sivillere zarar verdiği' ifadeleriyle dolaştırılmış. Bu fotoğraf Afrin değil, Halep. Bunun üzerine küresel medya bunu alıp farklı şekilde servis edebilirdi. Biz hemen fotoğrafın orijinalini, hangi tarihte nerede çekildiğini, nerede kullandığını gösteriyoruz. Biz haberlerimizi 13 dilde yayınlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde abonelerimiz var." diye konuştu.

AA'nın Türkiye'nin doğrularını ortaya koyduğunu vurgulayan Altınalan, şunları kaydetti:

"Kamu diplomasisinde kara propaganda ya da propaganda yapılmaz. Propaganda, içinde yalanı barındırır. Anadolu Ajansı asla haberi okutmak adına propaganda yapmaz. Olanı, olduğu gibi aktarırız. Anadolu Ajansı pek çok yayın organının hemen hemen tek haber kaynağıdır. Anadolu Ajansı artık 13 dilde yayın yapıyor. Rabia katliamını Anadolu Ajansı olmasaydı çok farklı verebilirlerdi. Anadolu Ajansı'nın dünyanın birçok yerinde ofisi var, haberleri birinci elden servis ediyoruz ve diğer basın organlarını da doğruları yazmaya mecbur ediyoruz. Dünyaya doğru haber servis ettiğimiz için küresel medya istediği gibi dünyayı yönlendiremiyor. Çok dilli yayına geçtiğimiz an çok etkin olduk, özelikle Arap Baharı olarak nitelendirilen süreçte."