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AA'dan 3 dilde "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı, vatandaşı olduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de vahşi bir şekilde katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarını, hazırladığı kitapla kamuoyunun bilgisine sundu - İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak 3 dilde yayınlanan kitapta Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gelişmeler haber, fotoğraf, infografik ve analizlerle okuyucuya aktarılıyor - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı: - "Türkiye, uluslararası hukukun kendisine verdiği sorumluluk çerçevesinde cinayetin aydınlatılması ve faillerin bulunması için yoğun ve başarılı bir diplomasi trafiği yürüttü. Anadolu Ajansı da bir meslektaşını kaybetmenin üzüntüsü ancak bir haber ajansı olmanın sorumluluğu ve tarafsızlığıyla cinayete ilişkin tüm gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaştı"

Anadolu Ajansı (AA), vatandaşı olduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de vahşi bir şekilde katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarını "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" isimli kitapla kamuoyunun bilgisine sundu.

AA Yayınları, tüm dünyada adeta şok etkisi yaratan Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarını kitaplaştırdı.

Kaşıkçı konusunda yapılan haberlerin analiz edilerek gün gün yaşanan gelişmelerin derlendiği Cemal Kaşıkçı Cinayeti kitabı, İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak okuyucunun bilgisine sunuldu.

Kitapta, Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gelişmeler haber, fotoğraf, infografik ve analizlerle okuyucuya aktarılıyor.

Cemal Kaşıkçı'nın yaşam hikayesi ile başlayan kitapta, gazetecilik yaptığı dönemdeki görüşlerine de yer veriliyor. Kaşıkçı'nın, Yemen'deki iç savaşın yanı sıra Suudi Arabistan yönetimi ve uygulamaları, ABD'nin Müslüman Kardeşler konusundaki tutumu, Mısır ve Suriye'ye yönelik açıklamaları da kitapta aktarılanlar arasında bulunuyor.

Detaylı bir şekilde cinayet öncesi ve sonrasında yaşananların okuyucuya sunulduğu kitapta, cinayeti yönetenlerin yanı sıra Suudi Arabistan'dan 2 Ekim'de gelen ilk ve ikinci ekip ile 2 Ekim'de gelen cinayet timi mensupları, fotoğraflarıyla ve özgeçmişleriyle anlatılıyor.

Olay mahalli ve olayın gerçekleşmesinin saniye saniye grafiklerle aktarıldığı kitapta, vahşi cinayetin tüm dünyadaki yansımaları da okuyucuya ulaştırılıyor.

Dünya liderlerinin konu hakkındaki görüşlerinin de bulunduğu kitapta, Suudi Kraliyet Ailesi'nin soyağacı da grafikli şekilde yer alıyor.

Olayın olduğu andan itibaren tüm önemli gelişmelerin aktarıldığı kitap, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili adeta belge kitap olma özelliği taşıyor.

- Meslektaşımıza bir vefa borcu

Kitabın ön sözünü yazan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Türkiye'nin, uluslararası hukukun kendisine verdiği sorumluluk çerçevesinde cinayetin aydınlatılması ve faillerin bulunması için yoğun ve başarılı bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.

Kazancı, ön sözde şu görüşleri paylaştı:

"Anadolu Ajansı da bir meslektaşını kaybetmenin üzüntüsü ancak bir haber ajansı olmanın sorumluluğu ve tarafsızlığıyla cinayete ilişkin tüm gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaştı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle sonrasındaki tüm gelişmelere ilişkin haber, fotoğraf, infografik ve analizleri elinizdeki kitapta bir araya topladık.

Meslektaşımız Cemal Kaşıkçı'ya bir vefa borcu olarak da yayımladığımız bu eserin cinayeti unutmayacağımız ve unutturmayacağımızın bir göstergesi olduğunun altını çiziyor, kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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