AA'nın 13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, Polis Akademisinin Anıttepe yerleşkesindeki açılış dersinde yaptığı konuşmada, savaş muhabirliği eğitiminin uluslararası nitelik taşıdığını ve içeriğiyle dünyadaki diğer programlardan farklı olduğunu belirtti.

Çetinkuş, AA'nın dünyanın 41 ülkesinde ofisi, 97 ülkede temsilciliği bulunan, 107 farklı uyruktan habercisiyle 13 dilde yayın yapan, bin 600'den fazla ulusal ve uluslararası aboneye sahip uluslararası bir kuruluş olduğuna dikkati çekti.

Hayri Çetinkuş, AA Genel Müdürlüğünün düzenlediği bu programın savaş muhabirliği eğitimi vererek mesleğe ve Türkiye'nin kurumlarının tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını anlattı.

Savaş muhabirliği eğitimi almanın bir ayrıcalık değil, hak olduğunu vurgulayan Çetinkuş, AA'nın, ilke olarak bu eğitimi ve sertifikayı almamış gazetecileri sıcak bölgelere göndermediğini vurguladı.