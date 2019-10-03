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AA'nın "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

AA, Polis Akademisi, TİKA iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor - Eğitim programına 15 ülkeden 23 gazeteci katılıyor - Katılımcılardan Ukraynalı muhabir Ihor Medelian: - "Savaş muhabirliği eğitimi programı, diğer ülkelerden meslektaşlarımızla tanışmak, bağlantılar kurmak ve gelecekte birlikte çalışmak için harika bir fırsat"

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor.

Eğitim sırasında savaş hukuku, Orta Doğu jeopolitiği, kimyasal ve biyolojik saldırılarda hayatta kalma, sığınmacı ve mülteci kampları, bilgi teknolojisi güvenliğine ilişkin teorik eğitim alan katılımcılara, Türkiye'nin 2016 yılında darbeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelesine ilişkin bilgi de aktarıldı.

Ankara'da 23 Eylül'de başlayan ve 4 Ekim'de bitecek eğitim programına, 15 ülkeden 23 gazeteci katılıyor.

Kriz ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği katılımcılar, ayrıca ilk yardım, yakın savunma, gaz maskesi kullanımı, suda hayatta kalma ve ileri sürüş teknikleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Polis Akademisinde toplumsal olayların ve gösterilerin canlandırıldığı eğitimde katılımcılar, bu türden olaylarda ortaya çıkabilecek koşullara hazırlanmaları amacıyla sis bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suya maruz bırakıldı.

- AFAD'dan eğitim

Gazeteciler ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) arama ve kurtarma ekiplerinden deprem gibi doğal afetlerde hayattan kalma konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

AFAD'dan Ramazan Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş muhabiri adaylarının afetlerde hayatta kalma teknikleri ve psikolojik desteğin temelleri konusunda da eğitim gördüklerini belirtti.

Katılımcıların yüksek yerlere tırmanma becerileri ve arama-kurtarmada kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgi aldıklarını ifade eden Yerli, katılımcıların ayrıca arama kurtarma köpekleriyle çalıştıklarını söyledi.

AFAD'ın verdiği eğitimin ardından, adaylar helikopter uçuşuna katıldı ve adaylardan ikisi, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri eğitimcilerinin gözetiminde helikopterden halatla indi.

Ukrayna'dan eğitime katılan Anastasiia Fedchenko, bu eğitimin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili eğitim aldıklarını dile getirdi.

Fedchenko, "Başka bir önemli ders de takım olarak hareket etmek, çünkü bazen diğerlerinin hayatı size bağlı olabiliyor." dedi.

Ukrayna'da uluslararası yayın yapan UATV muhabiri Ihor Medelian da, ilk yardım, su, deprem, askeri çatışma ve terör saldırılarında hayatta kalma konuşsunda eğitim aldıklarını aktardı.

Medelian, "Anadolu Ajansı'nın verdiği eğitim, bir gazetecinin gerçek kapasitesini ve gücünü ortaya koymasını sağlıyor." diye konuştu.

"Öğrendiklerimizle sadece kendimizi değil, kritik durumlardaki diğer insanları koruyabiliriz." diyen Medelian, hem teorik hem de pratik eğitim sırasında disiplinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gazeteci Medelian, "Savaş muhabirliği eğitimi programı, diğer ülkelerden meslektaşlarımızla tanışmak, bağlantılar kurmak ve gelecekte birlikte çalışmak için harika bir fırsat." dedi.

Medelian, eğitimin ilk haftasında birlikte zorluklara göğüs gerdiği ve ilginç sohbetler yaptığı yabancıları artık her zaman birbirine yardım etmeye hazır büyük bir ailenin parçası gibi görmeye başladığını kaydetti.

Programın ilk etabında, teorik bilginin yanında, muhabirlere ilk yardım, yakın savunma, gaz maskesi kullanımı, suda hayatta kalma ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Katılımcılara uzman akademisyenler ve profesyonel güvenlik personeli tarafından 20'nin üzerinde ders verilecek programı başarıyla tamamlayanlar, uluslararası alanda geçerli sertifikayla ödüllendirilecek.

"17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi", yarın düzenlenecek sertifika töreniyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı eğitim Savaş Muhabirliği

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