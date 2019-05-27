AA'nın hikayesini duyurduğu Aye bebek Türkiye'de tedavi olacak

İDLİB (AA) - Türk Kızılay, Hatay Valiliğinin talimat ve koordinasyonuyla Suriye'nin İdlib iline ailesiyle sığınan ve kalp damarları doğuştan ters olan 1,5 yaşındaki Aye bebeğe sahip çıkarak Türkiye'ye getirdi.

AA'nın, Hama ilindeki rejim saldırılarından ailesiyle kaçarak ülkenin kuzeyindeki İdlib'e sığınan ve kalp damarları doğuştan ters olan 1,5 yaşındaki minik Aye'nin hikayesini duyurmasının ardından, Türk Kızılay yetkilileri harekete geçti.

Hatay Valiliğinin talimatı doğrultusunda, İdlib'deki aileye ulaşan Türk Kızılay ekipleri, Aye bebek ve annesini Türkiye'ye geçirdi.

"Büyük Arterlerin Transpozisyonu/Büyük Atardamarların Yer Değiştirmesi" teşhisi konulan ve acil ameliyat edilmesi gereken Aye bebek, Türkiye'deki hastanelerde tedavi görecek.

- "Türk Kızılay'ı olarak hep yanlarındayız"

Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatör Vekili Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aye bebeğin kalbindeki kan akışının aynı yönde olmasından dolayı zaman zaman kritik krizler geçirdiği ve bununla ilgili ameliyat olması gerektiği bilgisini aldıktan sonra tüm Kızılay olarak içerideki ekiplerimizle aileyi aramaya başladık." dedi.