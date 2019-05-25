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AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türkiye Jokey Kulübünün iş birliğinde "AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" Ankara'da yapıldı

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" başkentte yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarının geleneksel etkinliği haline gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen koşuya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve AB büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda yarışsever katıldı.

Kaymakcı, yarışın sonunda Mehmet Ali Becene'nin sahip olduğu 6 numaralı Bumerang ile birinciliği kazanan jokey Ahmet Çelik'e kupa takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Ankara Avrupa Günü Koşusu Faruk Kaymakcı

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