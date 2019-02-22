HABER

AB Delegasyonu heyetinin ziyaretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

Delegasyonun Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova: - "(AB'ye üyelik sürecinde) Türkiye'de birtakım gelişmeler meydana geldi; bunların en önemlilerinden biri de Reform Eylem Grubu'nun yeniden toplanmaya başlaması"

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye'de birtakım gelişmeler meydana geldi; bunların en önemlilerinden biri de Reform Eylem Grubu'nun yeniden toplanmaya başlaması." dedi.

Horelova ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret ederek, partinin Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve il yöneticileriyle görüştü.

Ziyarette konuşan Horelova, AB'nin Türkiye'yi önemsediğini ve ülkenin ekonomik, siyasi istikrarının kendileri için mühim olduğunu söyledi.

Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın önemine değinen Horelova, "Türkiye'de birtakım gelişmeler meydana geldi; bunların en önemlilerinden biri de Reform Eylem Grubu'nun yeniden toplanmaya başlaması. Reform Eylem Grubu geçen yıl iki toplantı gerçekleştirdi. Biz Türkiye'den somut adımlar atmasını bekliyoruz, özellikle hukukun üstünlüğü, yargı ve insan hakları noktasında. Yerel seçimler öncesinde Türkiye'nin farklı şehirlerine giderek, buradaki siyasi atmosferi solumak istiyoruz. Bu kapsamda 10 şehri ziyaret edeceğiz." dedi.

Horelova, programları kapsamında Bursa'daki diğer siyasi partileri de ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Milletvekili Tatlıoğlu ise parti olarak AB sürecini önemsediklerini belirtti.

AB sürecinden dönüşün söz konusu olmadığını dile getiren Tatlıoğlu, "Tam üyelikten bağımsız olarak, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel konular anlamında, bu değerlerin de bizim insanımızın hakkı olduğunu ve Türkiye'nin yüksek standartlarda bir demokrasiye sahip olması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için politika yapıyoruz. AB'nin de bu konuda Türk milletini umutvar edecek bir pozisyon almasını da istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra parti yetkilileri ile heyet arasında basına kapalı görüşmeye geçildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çavuşoğlu: "Zillet ittifakının içinde hangi teröristi ararsan var"Çavuşoğlu: "Zillet ittifakının içinde hangi teröristi ararsan var"
Batman'da HDP'li Özdemir'in adaylığı reddedildiBatman'da HDP'li Özdemir'in adaylığı reddedildi
Anahtar Kelimeler:
AB Delegasyonu Bursa ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.