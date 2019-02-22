AB Delegasyonu heyetinin ziyaretleri

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye'de birtakım gelişmeler meydana geldi; bunların en önemlilerinden biri de Reform Eylem Grubu'nun yeniden toplanmaya başlaması." dedi.

Horelova ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret ederek, partinin Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve il yöneticileriyle görüştü.

Ziyarette konuşan Horelova, AB'nin Türkiye'yi önemsediğini ve ülkenin ekonomik, siyasi istikrarının kendileri için mühim olduğunu söyledi.

Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın önemine değinen Horelova, "Türkiye'de birtakım gelişmeler meydana geldi; bunların en önemlilerinden biri de Reform Eylem Grubu'nun yeniden toplanmaya başlaması. Reform Eylem Grubu geçen yıl iki toplantı gerçekleştirdi. Biz Türkiye'den somut adımlar atmasını bekliyoruz, özellikle hukukun üstünlüğü, yargı ve insan hakları noktasında. Yerel seçimler öncesinde Türkiye'nin farklı şehirlerine giderek, buradaki siyasi atmosferi solumak istiyoruz. Bu kapsamda 10 şehri ziyaret edeceğiz." dedi.