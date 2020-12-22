AB'den üyelerine İngiltere'ye gitmeyin tavsiyesi

Geçtiğimiz gün AB ülkelerinin İngiltere'ye seyahatleri durdurmasından sonra AB'den açıklama geldi.

Avrupa Birliği, 27 üye ülkeye bir sonraki duyuruya kadar Birleşik Krallık'a gereksiz tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

AB ülkeleri, yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıkmasının ardından İngiltere seyahatine geçici kısıtlamalar getirirken Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri koordineli bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

'VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNEBİLMELİ'

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, “Üye devletler, İngiltere ile AB arasında gereksiz seyahatleri durdurmaları için koordineli hareket etmelidir. Bununla birlikte seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir" ifadelerini kullandı.

AB'nin yürütme kolu, kendi ülkelerine veya ikamet ettikleri yere dönen kişilerin, koronavirüs testi yaptırmak şartıyla seyahat edebilmelerinin gerektiğini belirtti.

