"AB destekli ticari mekanizma Tahran için kesin çözüm değil"

AHMET DURSUN - Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği (AB) destekli özel amaçlı ticari mekanizmanın İran ekonomisine olumlu psikolojik etki edeceği ancak ülkede derinleşen ekonomik sorunları gidermekte yetersiz kalacağı belirtiliyor.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Tahran yönetimini anlaşmada tutmak isteyen E3 şeklinde isimlendirilen Almanya, Fransa, İngiltere'nin dışişleri bakanları, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için geliştirilen AB destekli yeni ödeme mekanizmasının kurulduğunu duyurdu.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'la ticaret için "Instrument in Support of Trade Exchanges" (Instex) adıyla Paris merkezli bir şirket kurarak, şirketin başına Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'ın eski direktörü Per Fischer'i getirdi. İngiltere ise şirketin denetleme kurulunun başkanlığını üstlenecek.

Mekanizma, AB'ye ABD Doları kullanmadan İran ile doğrudan ticaret imkanı sağlayacak. AB'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni mekanizmanın İranlı ve Avrupalı uzmanlar arasındaki birkaç aylık görüşmeler sonrasında operasyonel hale geleceği belirtiliyor.