AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

BÜKREŞ (AA) - Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, "Türkiye'nin (Avrupa Birliği'ne) üyelik sürecine verdiğimiz öneme ilişkin güçlü bir mesaj vermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rumen Bakan Melescanu ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, başkent Bükreş'te iki gün süren AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın (Gymnich) sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantı kapsamında Venezuela, Çin ve AB-Doğu Ortaklığı konularının ele alındığını belirten Melescanu, bu yıl Doğu Ortaklığı'nın kurulmasının 10'uncu yılını kutladıklarını ve bunun AB'nin başarılı bir politikası olduğunu dile getirdi. Melescanu, toplantıdaki süre sıkıntısı nedeniyle Suriye konusunun Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.

Bakan Melescanu, Doğu Ortaklığı konusunda Brüksel'de bir zirve düzenlemek istediklerini belirterek, hem AB üyesi ülkeler hem de partner ülkeler açısından Doğu Ortaklığı'nın sonuçlarını ele almak istediklerini söyledi.