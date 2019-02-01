AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

BÜKREŞ (AA) - Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, "Türkiye'nin (Avrupa Birliği'ne) üyelik sürecine verdiğimiz öneme ilişkin güçlü bir mesaj vermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Rumen Bakan Melescanu ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, başkent Bükreş'te iki gün süren AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın (Gymnich) sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Toplantı kapsamında Venezuela, Çin ve AB-Doğu Ortaklığı konularının ele alındığını belirten Melescanu, bu yıl Doğu Ortaklığı'nın kurulmasının 10'uncu yılını kutladıklarını ve bunun AB'nin başarılı bir politikası olduğunu dile getirdi. Melescanu, toplantıdaki süre sıkıntısı nedeniyle Suriye konusunun Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.
Bakan Melescanu, Doğu Ortaklığı konusunda Brüksel'de bir zirve düzenlemek istediklerini belirterek, hem AB üyesi ülkeler hem de partner ülkeler açısından Doğu Ortaklığı'nın sonuçlarını ele almak istediklerini söyledi.
Gymnich kapsamında AB ülkelerinin Çin ile ilişkilerinin ele alındığını ifade eden Melescanu, toplantıda, iklimle mücadele, transatlantik bağlantının önemi ve ABD'nin Çin ile ilişkilerinin de gündeme geldiğinin altını çizdi.
Melescanu, Çin ile pragmatik temelde iş birliğini teşvik etme isteğine sahip olduklarını vurgulayarak, "Şu çok açık. Bütün veriler şunu gösteriyor ki Çin, AB üyesi ülkelerin neredeyse tamamının ana ekonomik ortağı." ifadesini kullandı.
- Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci
Melescanu, Romanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığının aday ülke Türkiye ile ilişkilere etkisinin sorulması üzerine, 15 Mart'ta Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın Brüksel'de yapılacağını dile getirdi. Melescanu, toplantıda Türkiye ve Birlik arasındaki Ortaklık Konseyinin işleyişinin ele alınacağını kaydetti.
Bakan Melescanu, "Türkiye'nin (Avrupa Birliği'ne) üyelik sürecine verdiğimiz öneme ilişkin güçlü bir mesaj vermek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Makedonya ve Yunanistan arasında yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na ilişkin de Melescanu, "Anlaşmanın imzalanmasının ardından eminim ki Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine bir davet olacaktır." diye konuştu.
Rumen Bakan Melescanu, toplantıya başkanlık eden Mogherini'ye teşekkür etti.
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