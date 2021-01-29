AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB’nin AstraZeneca ile aşı dağıtımında sorun yaşamasının ardından, laboratuvar ile imzalanan sözleşmeyi yayınlayıp kamuoyuna duyurmak istiyor.

Avrupa Birliği (AB), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca’nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az korona virüs aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti. Avrupa ülkelerine aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine AB’ye aşı tedariki süreci çıkmaza girmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen bugün Alman radyosuna yaptığı açıklamada, AB’nin AstraZeneca ile imzalanan korona aşıları için ön sipariş sözleşmesini bugün yayınlamak istediğini duyurdu. Şeffaflık adına sözlemeyi kamuoyuna duyurmak istediğini belirten Von der Leyen, "Bugün yayınlamak istiyoruz, Gizlilik nedeniyle şirket ile hangi bölümlerinin gizlenmesi gerektiği konusunda görüşmeler içindeyiz" dedi.

Von der Leyen “Sözleşme AB’ye yönelik aşı sayı üretim alanlarını belirtiyor. Bu nedenle, AstraZeneca patronunun kamuya açık yorumlarını takiben, bu sözleşmenin kamuya açık hale getirilmesi önemlidir. Böylece vatandaşlar için olay açıklığa kavuşur" ifadelerini kullandı.

AB ve AstraZeneca arasındaki sözleşmeye göre, firmanın, AB’nin sipariş ettiği toplam 400 milyon dozun 80 milyonunu bu hafta içinde teslim etmesi gerekiyordu. Fakat AstraZeneca 22 Ocak’ta, tedarik sorunu yaşadığını ve AB’ye öngörülenden daha az aşı temin edebileceklerini duyurdu. AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot AB ile yapılan aşı sözleşmesini ihlal etmediklerini ve şirketinin AB’ye belli miktarlarda aşı teslim etmekle yükümlü olmadığını savunmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün AstraZeneca aşısının yetkilendirilmesine ilişkin görüşünü verecek.

