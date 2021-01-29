HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor

AB ile AstraZeneca arasında aşı savaşı kızışıyor

29.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB’nin AstraZeneca ile aşı dağıtımında sorun yaşamasının ardından, laboratuvar ile imzalanan sözleşmeyi yayınlayıp kamuoyuna duyurmak istiyor.Avrupa Birliği (AB), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca’nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az korona virüs aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB’nin AstraZeneca ile aşı dağıtımında sorun yaşamasının ardından, laboratuvar ile imzalanan sözleşmeyi yayınlayıp kamuoyuna duyurmak istiyor.
Avrupa Birliği (AB), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca’nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az korona virüs aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti. Avrupa ülkelerine aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine AB’ye aşı tedariki süreci çıkmaza girmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen bugün Alman radyosuna yaptığı açıklamada, AB’nin AstraZeneca ile imzalanan korona aşıları için ön sipariş sözleşmesini bugün yayınlamak istediğini duyurdu. Şeffaflık adına sözlemeyi kamuoyuna duyurmak istediğini belirten Von der Leyen, "Bugün yayınlamak istiyoruz, Gizlilik nedeniyle şirket ile hangi bölümlerinin gizlenmesi gerektiği konusunda görüşmeler içindeyiz" dedi.

Von der Leyen “Sözleşme AB’ye yönelik aşı sayı üretim alanlarını belirtiyor. Bu nedenle, AstraZeneca patronunun kamuya açık yorumlarını takiben, bu sözleşmenin kamuya açık hale getirilmesi önemlidir. Böylece vatandaşlar için olay açıklığa kavuşur" ifadelerini kullandı.
AB ve AstraZeneca arasındaki sözleşmeye göre, firmanın, AB’nin sipariş ettiği toplam 400 milyon dozun 80 milyonunu bu hafta içinde teslim etmesi gerekiyordu. Fakat AstraZeneca 22 Ocak’ta, tedarik sorunu yaşadığını ve AB’ye öngörülenden daha az aşı temin edebileceklerini duyurdu. AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot AB ile yapılan aşı sözleşmesini ihlal etmediklerini ve şirketinin AB’ye belli miktarlarda aşı teslim etmekle yükümlü olmadığını savunmuştu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün AstraZeneca aşısının yetkilendirilmesine ilişkin görüşünü verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklamaManavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Yayladağı Belediye Başkanı Sayın koronavirüsten hayatını kaybetti

Belediye Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

'Militan' açıklaması nedeniyle İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Koronavirüs baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı

Koronavirüs baskınında şaşırtan olay! Bakın kimmiş

Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.