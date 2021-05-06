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AB Komisyonu Başkanı: Temmuz ayında yetişkinlerin yüzde 70'i için yeterli doz olacak

06.05.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temmuz ayında AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olması için koyulan hedefe ulaşacaklarını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı: Temmuz ayında yetişkinlerin yüzde 70'i için yeterli doz olacak

Von der Leyen, sosyal medyadaki hesabında, 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin bilgi paylaştı. AB ülkelerinde aşılamaların hız kazandığını kaydeden von der Leyen, şu ana kadar 150 milyondan fazla dozun uygulandığını bildirdi.

Von der Leyen, Avrupa nüfusunun yüzde 25'inin ilk doz aşılarını olduğunu belirterek, "Temmuzda AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamak için yeterli dozumuz olacak." ifadesini kullandı.

EN AZ AŞI DOZU ONLARDA

AB kurumu olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) AB Komisyonunu biraz geriden takip eden verilerine göre, 27 AB ülkesiyle Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'a bugüne kadar 171 milyon doza yakın aşı dağıtıldı. Bu aşıların yaklaşık 143 milyon dozu uygulandı.

AB ülkeleri arasında nüfusuna göre en fazla doz miktarı Macaristan'a gönderildi. Macaristan, nüfusunun yüzde 89'u kadar aşı dozu elde etti. Bu yüksek oranın yakalanmasında, Macaristan'ın AB tarafından onaylanmamış Çin ve Rus aşılarını kullanması etkili oluyor.

Macaristan'ın ardından gelen Kıbrıs Rum kesimine nüfusunun yüzde 57'si, Fransa'ya yüzde 52'si, İrlanda'ya yüzde 51'i, Avusturya'ya yüzde 48'i kadar aşı dozu gönderildi.

En az aşı dozu teslim edilen ülkeler ise yüzde 21 ile Letonya, yüzde 25 ile Bulgaristan, yüzde 30 ile Hırvatistan oldu. Diğer ülkelerde bu oran yüzde 40 civarında seyrediyor.

AB ülkelerinde 2021'in ilk günlerinde başlayan aşılamalar ilk aylarda yavaş ilerlemiş, bu nedenle AB yönetimi eleştirilere maruz kalmıştı. AB yönetimi, AstraZeneca firmasının aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle BioNTech-Pfizer firmasıyla ilave aşı almak üzere anlaşma yoluna gitmişti. AB, BioNTech-Pfizer aşısından 2022 ve 2023 için 1,8 milyar doz almak için görüşmeler yapıyor.

AB'ye yılın ilk çeyreğinde 100 milyon doz civarında aşı teslim edildi. AB yetkilileri, ikinci çeyrekte 250 milyon doz BioNTech-Pfizer, 35 milyon doz Moderna, 70 milyon doz AstraZeneca ve 55 milyon doz Johnson and Johnson olmak üzere toplam 410 milyon doz aşı gelmesini bekliyor.

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