AB Komisyonu Başkanı: Temmuz ayında yetişkinlerin yüzde 70'i için yeterli doz olacak

Von der Leyen, sosyal medyadaki hesabında, 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin bilgi paylaştı. AB ülkelerinde aşılamaların hız kazandığını kaydeden von der Leyen, şu ana kadar 150 milyondan fazla dozun uygulandığını bildirdi.

Von der Leyen, Avrupa nüfusunun yüzde 25'inin ilk doz aşılarını olduğunu belirterek, "Temmuzda AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamak için yeterli dozumuz olacak." ifadesini kullandı.

EN AZ AŞI DOZU ONLARDA

AB kurumu olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) AB Komisyonunu biraz geriden takip eden verilerine göre, 27 AB ülkesiyle Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'a bugüne kadar 171 milyon doza yakın aşı dağıtıldı. Bu aşıların yaklaşık 143 milyon dozu uygulandı.

AB ülkeleri arasında nüfusuna göre en fazla doz miktarı Macaristan'a gönderildi. Macaristan, nüfusunun yüzde 89'u kadar aşı dozu elde etti. Bu yüksek oranın yakalanmasında, Macaristan'ın AB tarafından onaylanmamış Çin ve Rus aşılarını kullanması etkili oluyor.

Macaristan'ın ardından gelen Kıbrıs Rum kesimine nüfusunun yüzde 57'si, Fransa'ya yüzde 52'si, İrlanda'ya yüzde 51'i, Avusturya'ya yüzde 48'i kadar aşı dozu gönderildi.