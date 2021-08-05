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AB Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi: Türkiye'de yangın yoğunluğu rekor düzeyde

05.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, (CAMS) Akdeniz'deki orman yangınlarına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'de yangın yoğunluğunun rekor düzeyde olduğu belirtildi. CAMS raporuna göre 28 Temmuz'dan beri orman yangınlarının sürdüğü Türkiye'de günlük toplam yangın ışıma gücü (FRP) değerleri, bu alanda verilerin tutulmaya başlandığı 2003 yılından bu yana görülmedik düzeye ulaştı.

AB Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi: Türkiye'de yangın yoğunluğu rekor düzeyde

Avrupa Birliği (AB) Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, (CAMS) Akdeniz'deki orman yangınlarına ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'de yangın yoğunluğunun rekor düzeyde olduğu belirtildi.

CAMS raporuna göre 28 Temmuz'dan beri orman yangınlarının sürdüğü Türkiye'de günlük toplam yangın ışıma gücü (FRP) değerleri, bu alanda verilerin tutulmaya başlandığı 2003 yılından bu yana görülmedik düzeye ulaştı.

FRP, yanan biyokütleyi ölçmek için uzaktan algılanan verileri kullanan bir teknik.

Bu teknikle, bitki örtüsünün yanması sonucu birim zaman başına salınan radyant enerji ölçülüyor.

CAMS raporunda, Türkiye'de yangınlar sonucu salınan dumanın uydu görüntülerinde açıkça görüldüğü de aktarıldı.

Raporda ayrıca Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerinin Güneydoğu Avrupa için çok yüksek yangın tehlikesi olduğu tahmini yapıldığına da dikkat çekildi.

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CAMS'ta görevli bilim insanları, mevcut orman yangınlarının hava kirliliğini artırdığına da dikkat çekti.

Türkiye ve İtalya'nın güneyindeki orman yangınlarını yakından takip eden CAMS; Yunanistan, Fas, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Lübnan gibi ülkelerin de orman yangınlarından etkilendiğini aktardı.

https://www.youtube.com/watch?v=Pk2NZ9Q2\_o8&feature=emb\_title

CAMS'ın orman yangını uzmanı Mark Parrington, Türkiye ve Akdeniz'deki orman yangınlarını yakından takip etmenin, çıkan dumanın hava kalitesini etkileyebilecek olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Parrington, elde ettikleri verilerin, yangınların yoğunluğu ve emisyonlarının hava kalitesi üzerindeki etkilerine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağladığını belirtti.

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