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AB, Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:40 | Son Güncelleme

AB Komisyonu: - "(General Hafter'in sivil yapılara saldırıları) Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlatıyoruz ve sorumluların cezalandırılması için kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma bekliyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Libya'nın başkenti Trablus'ta bir hastaneye ve okula düzenlediği saldırılara ilişkin, "Sorumluların cezalandırılması" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "(Okul ve hastane gibi) Sivil yapılar uluslararası hukukun koruması altındadır. Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlatıyoruz ve sorumluların cezalandırılması için kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libya'da tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğun sürdürülmesinin, kalıcı siyasi çözüme ulaşmak için şart olduğu vurgulandı.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Ayrıca Libya'nın başkenti Trablus'un el-Hani bölgesinde bir okulda, Hafter'e bağlı güçlerin cumartesi günü düzenlediği saldırı nedeniyle hasar meydana gelmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

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AB Hafter Libya UMH

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