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AB liderlerinin Brexit anlaşmasını onaylaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "İngiltere'nin 45 yıl sonra AB'den ayrılması trajik ancak Büyük Britanya halkının kararına saygılıyız"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit anlaşmasının onaylanmasına ilişkin, ''İngiltere'nin 45 yıl sonra AB'den ayrılması trajik ancak Büyük Britanya halkının kararına saygılıyız.'' dedi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, konsey toplantısının tarihi bir toplantı ve bugünün de tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Siyasi deklarasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Merkel, ''Bu çok belirsiz duygulara neden olan tarihi bir gün. İngiltere'nin 45 yıl sonra AB'den ayrılması trajik ancak Büyük Britanya halkının da kararına saygılıyız.'' diye konuştu.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır kontrolü meselesinde gerekli garantilerin olduğuna işaret eden Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasına rağmen Avrupa ülkesi olarak kalmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Almanya Şansölyesi, İngiltere'nin ayrılmasının üzücü ancak bir anlaşmaya varılmasının da hafifletici olduğunu kaydetti.

Merkel, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasına onay vermemesi durumunda neler olabileceğine ilişkin soru üzerine "spekülatif sorulara cevap vermediğini" söyledi.

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AB Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Brexit

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