HABER

AB Sırbistan'la yeni fasıl açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 23:48 | Son Güncelleme

AB, katılım müzakereleri çerçevesinde Sırbistan'la "Sermayenin Serbest Dolaşımı" başlıklı faslı açmaya karar verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'la yeni bir faslı müzakereye açtı.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'de katılım müzakerelerine ilişkin Sırbistan ve birlik yetkilileri arasında toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sırbistan ile "Sermayenin Serbest Dolaşımı" başlıklı 4'üncü faslın açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Sırbistan'ın AB müktesebatıyla uyumuna ilişkin çalışmalarının yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, faslın geçici olarak kapatılabilmesi için Belgrad yönetiminin kara para aklama, terör finansmanı ve ödeme sistemlerine ilişkin gerekli adımları atması gerektiği belirtildi.

AB ile katılım müzakerelerine 2014'te başlayan Sırbistan, Karadağ ile üyeliğe en yakın iki Balkan ülkesi olarak gösteriliyor.

Sırbistan ile AB arasında halihazırda 35 fasıldan 18'i açılmış bulunuyor.

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ahıska’da son dönem insanlık tarihinin en utanç verici sahnesi yaşandı”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ahıska’da son dönem insanlık tarihinin en utanç verici sahnesi yaşandı”
Ankara'da 'Katar Milli Günü' resepsiyonu verildiAnkara'da 'Katar Milli Günü' resepsiyonu verildi
Anahtar Kelimeler:
AB Fasıl sırbistan

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Meclis'te 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi: Bu bir rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

AİHM'den Osman Kavala kararı! Sezgin Tanrıkulu'ndan açıklama

AİHM'den Osman Kavala kararı! Sezgin Tanrıkulu'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.