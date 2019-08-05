HABER

AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 00:28 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcülüğü: - "Bu başarı, sivillerin öncülüğündeki bir geçiş döneminin sağlanması ve Sudan halkının barış ve refah arzusunun gerçekleştirilmesi için eşsiz bir fırsattır"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildirinin imzalanmasının "Sudan halkının barış ve refah arzusunun gerçekleştirilmesi için eşsiz bir fırsat" olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden anayasal bildirinin imzalanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu başarı, sivillerin öncülüğündeki bir geçiş döneminin sağlanması ve Sudan halkının barış ve refah arzusunun gerçekleştirilmesi için eşsiz bir fırsattır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmaya varılması "tarihi bir an" olarak nitelendirilerek, tarafların sorumluluk duygusu ile Afrika Birliği ve Etiyopya'nın arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığı kaydedildi.

Sudan'da, AGK ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Ordu'da sağanak; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı (2)Ordu'da sağanak; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı (2)
YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB anayasa Sudan

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fabrikada büyük yangın! Ekipler bölgede

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.