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"AB-Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı durumu rahatlatıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "Ulusal düzeyde göç olayını düzene koyduk. Üstesinden geldiğimizi ve daha iyi yönlendirebildiğimizi söyleyebilirim" - "Avrupa'da bir çözümden çok uzağız. AB-Türkiye mutabakatı (göç konusunda) durumun rahatlamasına katkı sağlamayı sürdürüyor"

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göç konusunu ulusal düzeyde düzene koyduklarını ancak Avrupa'da çözümden çok uzak olduklarını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göçmen mutabakatının rahatlamaya katkı sağladığını söyledi.

Seehofer, Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği röportajda, göç konusu, siyasi hayatı ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile iş birliğine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Göç meselesinin artık çözülüp çözülmediği sorusuna Seehofer, "Ulusal düzeyde göç olayını düzene koyduk. Üstesinden geldiğimizi ve daha iyi yönlendirebildiğimizi söyleyebilirim. Avrupa'da bir çözümden çok uzağız. AB-Türkiye mutabakatı durumun rahatlamasına katkı sağlamayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yasama dönemin ardından siyasi hayatını noktalayacağını ifade eden Seehofer, "50 yıldan beri siyasetin içindeyim. Bu yasama döneminin sonunda artık yeter." ifadelerini kullandı.

Seehofer, siyaseti bırakma kararını geçen yıl içişleri bakanı olarak Berlin'e geldiğinde aldığını kaydetti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile iş birliğinin nasıl yürüdüğüne ilişkin soruya ise Seehofer, Salvini'nin, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin temsilcileri ve Fransa'daki aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile gerçekleştirdiği buluşmadan sonra kendisiyle siyasi anlaşma yapmanın mümkün olmadığı yanıtını verdi. Seehofer, "En azından devletler arasındaki normal iş birliğinin ötesine gitmiyor. Burada güven temelinin oluşması pek mümkün değil." dedi.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer göç İçişleri Bakanı Matteo Salvini

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