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AB ve Pakistan'dan stratejik iş birliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

AB ve Pakistan, barış, kalkınma, insan hakları, ticaret ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda iş birliğini artırmak için stratejik bir anlaşma imzaladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Pakistan, barış, kalkınma, insan hakları, ticaret ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda iş birliğini artırmak için stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi "Stratejik Angajman Planı'nı" imzaladı.

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Mogherini, "Anlaşma, ileriye dönük bir siyasi çerçeve olarak ilişkilerimizi daha da derinleştirmemize ve küresel sınamalarla mücadele etmemize yardımcı olacak." dedi.

Kureyşi ise AB'nin Pakistan'ın geleneksel bir müttefiki olduğunu kaydederek, "Gelecekteki iş birliğimiz için somut bir temel olan bu anlaşma, aynı zamanda iki tarafın da ikili ilişkileri geliştirme isteğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Anlaşma, tarafların barış ve güvenlik, göç, hukukun üstünlüğü, bilim-teknoloji, eğitim, kültür, sürdürülebilir kalkınma, ticaret ve enerji gibi birçok alanda iş birliğini arttırmayı hedefliyor.

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AB anlaşma Pakistan stratejik iş birliği

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