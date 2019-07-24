AMMAN (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'ı ziyaret eden Abbas, Kral 2. Abdullah ile görüştü.

Görüşmede, taraflar arasında süren koordinasyon ve istişareler kapsamında Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Filistinli çevreler Abbas-Kral Abdullah görüşmesini, zamanlamasına işaret ederek, "son derece önemli" olarak nitelendirdi.

Görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in gelecek hafta başlayacak Orta Doğu turu öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Kushner'in bu ay sonunda İsrail-Filistin barış görüşmeleri kapsamında Orta Doğu turuna çıkacağı belirtilmişti.

ABD basınında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan habere göre Kushner, İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştirecek.

