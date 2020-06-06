HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

ABD’den yaklaşık 50 yıl önce gönderildiği tahmin edilen teneke kutu içindeki margarin yağlar, 24 Ocak tarihinde Elazığ’da meydana gelen depremde hasar gören ve tahliye edilen bir okulun çatı katından çıktı.

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar aldı. Bunun üzerine tahliyesine başlanan okulun çatısı söküldüğü sırada belediye çalışanları tarafından 70 adet teneke kutularda yağ bulundu. 1960 yılında yapımı tamamlanan okulda bulunan yağ kutularıyla ilgili yapılan ilk araştırmalar sonucunda ABD’nin hibe ettiği ürünlerden biri olduğu ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşından sonra 1950’li yıllarda ABD'nin gönderdiği bazı ürünlerden olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

'ARAŞTIRMASINI YAPACAĞIZ'

Bulunan yağ ile ilgili bilgi veren İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu ise "Amerika Birleşmiş Milletler Devleti’nin (ABD) bir ürünü. Üzerinde tarih yazmıyor. Ancak üzerindeki açıklamadan anladığımız kadarıyla eritilmiş sade yağ olduğu ve ABD halkı tarafından hediye edildiği, satılamaz ve değiş tokuş yapılamaz, yazıyor. Bu ilkokulun yıkım esnasında çatı arasında çıkan bir ürün ve ağzını da açamadık. Anladığımız kadarıyla yaklaşık 50 yıllık bir yağ olması lazım. Daha önceden bu şekilde süt tozunun okullara dağıtıldığı biliniyor." dedi.

yağ

Bir yağın ağırlığının 2 kilo 495 gram olduğunu ve bunlardan yaklaşık 70 adet çıktığını aktaran Uslu ise, bunu ilkokulda niye sakladıklarını bilmediklerini yağ ile ilgili de araştırma yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Ankara Emniyetinden “Aleyna Çakır” açıklamasıAnkara Emniyetinden “Aleyna Çakır” açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

DSÖ'den flaş maske kararı

DSÖ'den flaş maske kararı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Diğer Haberler
Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

İstanbul'da metroda dikkat çeken kalabalık!

Metroda dikkat çeken kalabalık!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'Aleyna Çakır' açıklaması

Ankara Emniyetinden “Aleyna Çakır” açıklaması

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor! Halk otobüsü şoförünün testi pozitif

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Yaşlı kadını dolandırmışlardı! İki kardeşe operasyon

Yaşlı kadını dolandırmışlardı! İki kardeşe operasyon

Enis Berberoğlu böyle görüntülendi

Enis Berberoğlu böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.