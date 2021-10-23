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ABD açıkladı: Üst düzey El Kaide elebaşlarından el-Matar öldürüldü

23.10.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD ordusunun Suriye’de Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda üst düzey El Kaide elebaşlarından Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğünü duyurdu.

ABD açıkladı: Üst düzey El Kaide elebaşlarından el-Matar öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü John Rigsbee yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin Suriye’nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide lideri Abdülhamid el-Matar öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"SİVİL KAYIPLARA İLİŞKİN BİLGİ YOK"

Rigsbee, MQ-9 tipi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgi olmadığını kaydederek, "El Kaide, Amerika ve müttefiklerimiz için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. El Kaide Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor" dedi.

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Rigsbee, ABD’nin ülkesine zarar vermeyi amaçlayan El Kaide ve diğer terör örgütlerinin üyelerini hedef almaya devam edeceğini belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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