ABD, Afganistan'dan tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı hedefliyor

ABD, Taliban'ın kontrolü altındaki Afganistan'dan tahliyeler için önceden ilan edilen 31 Ağustos tarihinin uzatılması yönündeki çağrılara ragmen, tahliye işlemlerini bu tarihte tamamlamayı hedefliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu tarihi değiştirme yönünde bir talepte bulunma noktasında olmadığını söyledi.

Salı günü yapılacak G7 toplantısında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ise bu yönde baskı yapması bekleniyor.

Taliban ise Batılı güçlere ülkedeki askerlerini çekmeleri için ek süre vermeyeceğini açıkladı.

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, ABD'nin daha önce ilan ettiği son çekilme tarihi olan 31 Ağustos'un kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu ve bu tarihi uzatmanın, varılan anlaşmanın ihlali anlamına geleceğini söyledi.

ABD ve diğer koalisyon güçleri Afganistan'dan on binlerce kişiyi tahliye etti. Bunlar arasında bu ülkelerin askerleri ve vatandaşlarının yanı sıra, koalisyon güçlerine çalışan pek çok Afgan da bulunuyor.

Ancak ülkeden ayrılmak isteyen çok sayıda kişi Kabil Havalimanı ve civarında tahliye edilmeyi bekliyor.

Havaalanındaki kalabalığın, tahliye işlemlerini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Pentagon'da brifing veren Tümgeneral Hank Taylor, Pazartesi günü 07.00 itibarıyla son 24 saatte 16 bin kişinin Kabil Havalimanı'ndan tahliye edildiğini söyledi.

Taylor, 14 Ağustos'tan bu yana ülkeden tahliye edilenlerin sayısının böylece 37 bine ulaştığını kaydetti.

Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ise ABD'nin çeşitli siyasi ve güvenlik kanalları aracılığıyla Taliban ile günlük görüşmeler yaptığını belirtti.

Başkan Joe Biden ise Taliban ile doğrudan görüşmelerden yana olmadığını söylemişti.

Sullivan, ABD'nin, Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm Amerikalıların 31 Ağustos'a kadar tahliye edileceğine inandığını, ancak Biden'ın bu tarihin uzatılması konusunda "günlük değerlendirme" yaklaşımını benimsediğini ifade etti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise daha önce "Bu işin ay sonuna kadar tamamlanmasına odaklanmış durumdayız" demişti.

Kirby, sahadaki komutanların, tarihin uzatılmasına ihtiyaç olduğu yönünde görüş belirtmesi halinde bunun Başkan'a iletileceğini belirterek, "Şu anda henüz bu durumda değiliz" dedi.

Kirby, "Taliban sözcülerinin 31 Ağustos tarihiyle ilgili görüşlerine dair açıklamalarını biliyoruz. Sanırım bu görüşü hepimiz anlıyoruz" ifadesini kullandı.

Tahliye edilen Amerikalıların sayısına dair kesin rakam vermeyen ve "binlerce" nitelemesini kullanan Kirby, tahiyeler tamamlanıncaya kadar Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için orada bulunan 5800 ABD askerine ek asker gönderme planlarının olmadığını kaydetti.

İngiltere, Fransa ve Almanya ise tahliyelerin 31 Ağustos sonrasında devam edeceğine dair işaret verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 toplantısı öncesinde Pazartesi günü Biden ile telefonda görüştü. G7 toplantısında, Afganistan'daki yabancı birliklerin tahliyelerin denetimini sağlamak için ülkede bulunmaya devam etmesi ya da bunun sivil operasyon şeklinde sürdürülmesi seçenekleri üzerinde durulacak.

