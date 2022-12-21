HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD alarma geçti! 'Nesilde bir defa görülecek' kar ve soğuk hava tüm ülkeyi etkisi altına alacak!

ABD alarma geçti! 'Nesilde bir defa görülecek' kar ve soğuk hava tüm ülkeyi etkisi altına alacak!

21.12.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri, son 40 yılın en büyük soğuk ve karlı hava şartları için alarma geçti. Amerika Ulusal Hava Durumu Servisi 'nesilde bir kez görülebilecek' şiddette olarak açıklanan soğuk hava için uyarıda bulundu. Noel tatiline hazırlanan ABD'deki hava şartları nedeniyle çok sayıda uçuş da iptal edildi.

ABD alarma geçti! 'Nesilde bir defa görülecek' kar ve soğuk hava tüm ülkeyi etkisi altına alacak!

ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulundu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını belirterek Noel tatili için seyahat planlayanları uyardı.

ABD'NİN TÜM EYALETLERİNİ ETKİLEYECEK

NOAA, "nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını kaydetti.

thumbs_b_c_62f5b96a67346302a1b089283f82c001

Hava durumu servisi, yılın en yoğun seyahat planlarının yapıldığı dönemde, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğini ve hayati tehlike oluşturabileceğini" işaret etti.

thumbs_b_c_83963a52a6354217932bfb7084f22bb8

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yaklaşan kötü hava şartları nedeniyle United, American ve Delta Havayolları gibi firmalar da ülke genelinde onlarca destinasyona yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

thumbs_b_c_c1df6bfe08a23a2d51099541ee7d85ee

KASIRGAYA EŞDEĞER

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşıldı.

thumbs_b2_a2cd0c8c223e538e97d5a8703e1c368f
NOAA'nın verilerine göre, soğuk hava şartları Teksas-Meksika sınırına kadar uzanacağı öngörülürken Noel haftası boyunca devam edecek fırtına ve kar yağışından ülkenin en çok orta-batı bölümü etkilenecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa ülkesinde yeni grip dalgası!Avrupa ülkesinde yeni grip dalgası!
Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi
8 milyona villa, kadın çalışanlara 30 bin TL maaş!8 milyona villa, kadın çalışanlara 30 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
kasırga Fırtına kar abd

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım

Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.