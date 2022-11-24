ABD ayağa kalktı, kanlı katliamdan sonra babası ağızları açık bıraktı! "Neyse ki eşcinsel değilmiş!"

ABD bir kez daha toplu katliamla sarsıldı. 13 yılda 17 erkeği öldüren ve bu sırada tecavüz, işkence, yamyamlık gibi birçok suçu bir arada işleyerek 20. yüzyılın kan donduran isimleri arasında geçen Jeffrey Dahmer'ın vahşetini akıllara getiren sarsıcı katliamdan sonra saldırganın babası ise oğlunun eşcinsel olmadığını öğrendiğine sevindi.

AKLA O KATİLLERİ GETİRDİ!

Bomba tehdidi gibi suçlardan sabıkası bulunan 22 yaşındaki Aldrich, ABD'nin Colorado kentindeki Club Q adındaki gece kulübünde gözünü kırpmadan vahşete imza attı.

Kulübe girdikten sonra ateş açan Aldrich 5 kişiyi hayattan kopardı. ABD'yi ayağa kaldıran saldırıda 25 kişi ise yaralandı.

Ted Bundy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer gibi ABD tarihine damga vuran seri katillerin vahşetlerini akıllara getiren olaydan sonra ise herkesi afallatan bir gelişme yaşandı.

"GAY BARDA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE KORKTUM ÇÜNKÜ..."

Saldırgan Aldrich'in babası Aaron Brink, verdiği röportajdaki ifaderiyle olaya başka bir boyut kattı. Röportajda silahlı saldırı haberine tepki gösteren Brink, "Bana olayı anlatmaya başladılar, silahlı saldırıymış... Sonra öğrendim ki gay barda olmuş. Korkuya kapıldım" dedi.

Brink korkusunun nedenini oğlunun eşcinsel olmasından kaynaklandığını söyledikten sonra "Eşcinsel değilmiş, oh be. Ben muhafazakar cumhuriyetçiyimdir" diye konuştu.

ABD'yi derinden sarsan olayın failinin babasının oğlunun imza attığı vahşet yerine eşcinsel olmadığını öğrenmesine sevinmesi sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

"ŞİDDET DAVRANIŞLARINI ÖVDÜM"

Brink'in devamında söyledikleri de aynı ölçüde dikkat çekiciydi:

"Erken yaşlarından itibaren ona şiddet içeren davranışları övdüm. Bu davranışların işe yaradığını söyledim. Böylece hızlı sonuçlar alırsınız.”

Baba Brink eşcinseller hakkında ise olumsuz görüşlere sahip olduğunu belirtti.