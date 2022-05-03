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ABD Başkanı Biden'dan Ramazan Bayramı resepsiyonu

03.05.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Biden, resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan Ramazan Bayramı resepsiyonu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı verdi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği resepsiyonda Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı.

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Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

"MÜSLÜMANLAR ÜLKEMİZİ DAHA DA GÜÇLÜ KILIYOR"

“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika’nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.

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Ramazan ayının hatırlattığı değerlerin toplumsal önemine dikkat çeken Biden, Kovid-19 aşısı dahil Müslümanların her alanda insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Programda kısa bir konuşma yapan Muhammed Mescidi İmamı Talib Şerif de farklı toplumlar arasındaki kardeşliğe ve toplumsal paylaşıma atıf yaparak Amerikalı Müslümanlara desteğinden dolayı Biden yönetimine teşekkür etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Joe Biden
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