HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden'ı zora sokacak anket! Son seçimlerde kazandığı 5 önemli eyalette Trump'ın gerisine düştü

ABD Başkanı Biden'ı zora sokacak anket! Son seçimlerde kazandığı 5 önemli eyalette Trump'ın gerisine düştü

07.11.2023 01:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yapılan yeni anket, Başkan Joe Biden'ın, 2020'deki başkanlık seçimlerinde oyların çoğunu aldığı 6 çekişmeli eyaletin 5'inde eski Başkan Donald Trump'ın gerisinde kaldığını ortaya koydu. Trump'ın, söz konusu eyaletlerde 3 ila 9 puan fark attığı bildirildi. Ankete katılanlar Biden'ın ilerleyen yaşından "endişe duyduklarını" ve "etkili bir başkan olamayacak kadar yaşlı" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden'ı zora sokacak anket! Son seçimlerde kazandığı 5 önemli eyalette Trump'ın gerisine düştü

New York Times/Siena College anketinde, 2024 ABD başkanlık seçimlerine yaklaşık bir yıl kala, Biden'ın son seçimlerde kazandığı, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde Trump'ın oylarının önde olduğu belirtildi.

22 Ekim-3 Kasım tarihli ankete göre, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki yarışı açık ara önde götüren Trump'ın, söz konusu eyaletlerde 3 ila 9 puan fark attı.

Anket sonuçlarına göre, Trump, Biden'a, Pennsylvania'da yüzde 48'e 44, Michigan'da yüzde 48'e 43, Arizona'da ise yüzde 49'a 44 üstünlük sağladı.

AA-20231106-32702511-32702509-AMERIKA_BIRLESIK_DEVLETLERI_BASKANI_JOE_BIDEN

Trump, 2020 başkanlık yarışında, seçim sonuçlarına hile karıştırdığı gerekçesiyle suçlandığı Georgia eyaletini kapsayan anket sonuçlarına göre de Biden'ı 6 puan farkla (yüzde 49'a 43) geride bıraktı.

Donald Trump'ın Başkan Biden'a en çok fark attığı eyalet ise 9 puan fazla oy aldığı (yüzde 52'ye 41) Nevada oldu.

Söz konusu eyaletler arasında Biden, Trump'a karşı sadece Wisconsin'de 2 puan farkla (yüzde 47'ye 45) üstünlük sağlayabildi.

KATILIMCILAR BIDEN'IN YAŞI HAKKINDA ENDİŞELİ

Ankete katılan Amerikan vatandaşların çoğu, 77 yaşındaki Trump'ı zihinsel açıdan yeterli bulduklarını belirtirken, Biden'ın ilerleyen yaşından "endişe duyduklarını" dile getirdi.

AA-20231024-32506184-32506179-ESKI_ABD_BASKANI_TRUMP_DOLANDIRICILIK_DAVASI_ICIN_MAHKEMEYE_GELDI

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 71'i, Biden'ın "etkili bir başkan olamayacak kadar yaşlı" olduğu konusunda "bir dereceye kadar hemfikir" olduklarını belirtti.

Seçmenlerin yalnızca yüzde 39'u Trump için aynı şeyi söyledi.

Ayrıca, Trump'ın "etkili bir başkan olacak zihinsel keskinliğe" sahip olup olmadığı sorusuna katılımcılar yüzde 52 oranında "evet" cevabı verirken, aynı konuda Biden için bu oran yüzde 35'te kaldı. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
"Özel kazanırsa mesleği bırakırım" demişti! Aktif gazeteciliği bıraktı, isim vermeden Altaylı'yı hedef aldı"Özel kazanırsa mesleği bırakırım" demişti! Aktif gazeteciliği bıraktı, isim vermeden Altaylı'yı hedef aldı
AFAD'dan, selden etkilenen Söke ile ilgili açıklama geldi!AFAD'dan, selden etkilenen Söke ile ilgili açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.