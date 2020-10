ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'ın test sonucu negatif!

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Demokrat rakibi Joe Biden'ın koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Joe Biden, " Eşim Jill ve benim test sonucumuzun negatif çıktığını duyurmak mutluluk duyuyorum. Herkese mesajları ve endişeleri için teşekkür ederim. Umarım bu durum bize şunların hatırlatıcısı olmuştur: maske takın, sosyal mesafeye dikkat edin, ellerinizi yıkayın" ifadelerini kullandı.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.