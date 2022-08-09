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ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik hamle! 280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası imzalandı

09.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleşen bir törende çip üretimi için daha önce ABD Kongresi tarafından onaylanan 280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası'nı imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik hamle! 280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası imzalandı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in çip üretimi ve teknolojisiyle rekabet etmek amacıyla daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası'nı imzaladı. Beyaz Saray'daki Rose Garden'da gerçekleşen imza töreninde konuşan Biden, "Bugün imzaladığım Çip ve Bilim Yasası, ABD için nesilde bir kez yapılan bir yatırımdır ve Amerikan halkının gurur duyabileceği bir yasadır. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere söz veriyorum, önümüzdeki on yılda yeniden dünyaya liderlik edeceğiz" dedi.

'40 BİN İSTİHDAMI SAĞLAYACAK'

Yasanın ülkedeki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından desteklendiğini ifade eden Biden, "Pek çok Demokrat ve Cumhuriyetçi benzer şekilde bu tasarıyı gerçekleştirmeye kararlı. Kongre'deki iki taraflılık kritik olsa da, Bugün burada, bu tasarıyı desteklediğimizi kabul etmek istiyorum. Çip ve Bilim Yasası Amerika'da yarı iletken üretme çabalarımızı güçlendiriyor ve bu yatırım tek başına 40 bin iş istihdamı sağlayacak" şeklinde konuştu.

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Biden, yeni yasa için yapılan yatırımın gelecek 6 ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği ve sadece inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla iş istihdamı sağlayacağını bildiren bir analize atıfta bulundu. Biden iş insanlarına seslenerek, "Tüm kaynaklarımızı kanalize edebiliriz. Hepsinden önemlisi, insanlarımızın tüm yeteneklerini ulusumuz ve dünya için daha büyük bir umut ve fırsat ölçüsünde kanalize edebiliriz. İyi iş olanakları sağlamak için, çalışanları güçlendirin, ekonomiyi büyütün, bunu sadece zenginler için değil, herkes için yapın" ifadelerini kullandı.

'ESKİDEN BİR NUMARAYDIK'

Biden, "Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi 9'uncu sıradayız. Çin ise şimdi 2'inci sırada" ifadelerini kullandı. ABD'nin rakiplerine karşı güçlenmek amacıyla imzaladığı yasanın Çin'i rahatsız ettiğini dile getiren Biden, "Çin Komünist Partisi'nin bu yasa tasarısına karşı aktif olarak lobicilik yapmasına şaşmamalı. ABD bu gelişmiş çiplerin üretiminde dünyaya öncülük etmelidir ve bu yasa tam olarak bunu yapacaktır" dedi.

Biden, "Küresel ekonomi korkunç bir şekilde durma noktasına geliyor ve dünyanın her yerinde insanlar için maliyetleri artırıyor. İnsanların günlük maliyetlerini düşürmek ve istihdam oluşturmak için burada, Amerika'da çip yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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'MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK'

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın imzaladığı Çip ve Bilim Yasası için, "maliyetleri düşürecek, istihdam sağlayacak ve tedarik zincirlerini güçlendirecek" ifadeleri yer alırken, "ABD’nin nanoteknoloji, temiz enerji, kuantum dahil olmak üzere yarının endüstrilerinde lider tutmak için Amerikan imalatını, tedarik zincirlerini ve ulusal güvenliği güçlendirecek ve araştırma ve geliştirmeye, bilim ve teknolojiye ve geleceğin işgücüne yatırım yapacak" denildi.

ÇİP VE BİLİM YASASI

ABD Senatosu daha önce ABD'nin yerel çip imalat endüstrisini desteklemek ve ülkenin küresel ekonomideki teknolojik üstünlüğünü korumayı amaçlayan bilimsel araştırmalara on milyarlarca dolar sağlamasını da kapsayan 280 milyar dolarlık bir yardımı içeren yasa tasarısını 33'e karşı 64 oy çoğunluğu ile onaylamıştı. Yasa daha sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde 187'ye karşı 243 oyla kabul edilmişti. Yasa tasarısıyla, ABD'nin askeri donanım ve diğer endüstrilerinde, Çin ve diğer küresel güçler tarafından üretilen çiplere olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yerel yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan yasa ile üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığının hafifletileceği öngörülüyor. (İHA)

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