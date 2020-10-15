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ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 23:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış

Melania Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, ailesinin Kovid-19 sürecini anlattı.

Kendisi ve eşi Donald Trump'ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, oğlunun ilk testinin "negatif" çıktığını aktardı.

"HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMEDİ"

Bir sonraki testte Barron'da da virüs tespit edildiğini belirten Melania Trump, "Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik." ifadesini kullandı.

Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti. (AA)

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