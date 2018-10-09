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ABD Başkanı Trump özür diledi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 08:30 | Son Güncelleme

ABD'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilen 53 yaşındaki Brett Kavanaugh dün Beyaz Saray'da yemin ederek resmen göreve başladı. Trump ise yemin töreninden önce yaptığı konuşmada, hem kendisinden hem de ailesinden özür diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede 'hukukun üstünlüğü' ilkesini koruma ve kollamada en yetkin kurum olan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği 53 yaşındaki Brett Kavanaugh dün Beyaz Saray'da yemin ederek resmen göreve başladı. Trump ise yemin töreninden önce yaptığı konuşmada, hakkındaki cinsel taciz ve tecavüz girişimi nedeniyle FBI soruşturmasından geçen Kavanaugh'un masum olduğunu söyleyerek hem kendisinden hem de ailesinden özür diledi.

'ABD BAŞKANININ VERECEĞİ EN ÖNEMLİ KARAR'

Trump, Beyaz Saray'n Doğu Salonu'nda gerçekleşen yemin törenindeki konuşmasında "Burada çok özel bir durum için bir araya geldik. Bana, her zaman bir ABD Başkanı'nın vereceği en önemli kararın Anayasa Mahkemesi yargıcı atamak olduğu söylendi. Birkaç dakika içinde mahkemenin yeni üyesi Brett Kavanaugh yeminini edecek" dedi.

'MASUM OLDUĞU KANITLANMIŞTIR'

Trump, "Bu akşamki törene, böyle önemli etkinliklerde olmadığı bir biçimde başlamak istiyorum. Ulusumuz adına yalanlar yüzünden acılar ve sıkıntılar yaşamaya zorlandıkları için Brett ve tüm Kavanaugh ailesinden özür dilemek istiyorum. Kavanaugh ailesinin başına gelenler hak ve ahlak kurallarına aykırı. Ülkemizde, erkek ya da kadın herkes suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masumdur. Size şunu söylemeliyim bayım. Bu tarihi gerçeklik ışığında masum olduğunuz kanıtlanmıştır" diye konuştu.

YEMİN ETTİ

Başkent Washington'da Temyiz Mahkemesi Yargıcı olarak görev yaparken Trump tarafından aday gösterilerek Anayasa Mahkemesi yargıçlığına atanan Kavanaugh ise, İncil'e el basarak yemin ettikten sonra kendisini aday gösteren Trump'a gösterdiği her türlü destekten dolayı teşekkür etti. (DHA)

ABD Başkanı Trump özür diledi

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump özür Brett Kavanaugh

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