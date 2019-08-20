ABD Başkanı Trump'tan Keşmir görüşmeleri

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han ile de görüşerek, Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Han bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile gerilimin azaltılması ve ılımlı bir söylem takınılması gerektiğini vurgulayan Trump, Pakistan-Hindistan gerginliğini tırmandıracak adımlardan kaçınılması ve her iki tarafın da itidalli davranması çağrısında bulundu.

İki lider ayrıca ABD-Pakistan ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek konusunda da mutabık kaldı.

- "Zor bir durum"

Günün daha erken saatlerinde Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşen Başkan Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Han ve Modi ile ticaret ve stratejik ortaklık konularında konuştuklarını belirten Trump, "Hindistan ve Pakistan için en önemlisi iki dostumla, (Han ve Modi) Keşmir’de gerginliğin azaltılması konusunda görüştüm. Zor bir durum ama güzel görüşmelerdi!" ifadesini kullandı.