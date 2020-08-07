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Trump'tan Biden'a: Tanrı’ya karşı, dininizi elinizden alacak

07.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için "O, Tanrı'ya karşı" dedi. Trump, kamuoyu yoklamalarında önünde olan Biden'ın "Amerikalıların dinini ellerinden alacağını" öne sürdü.

Trump'tan Biden'a: Tanrı’ya karşı, dininizi elinizden alacak

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için "O, Tanrı'ya karşı" dedi.

Trump, kamuoyu yoklamalarında önünde olan Biden'ın "Amerikalıların dinini ellerinden alacağını" öne sürdü.

Gözlemciler, Katolik olduğu bilinen Biden'e yönelik bu suçlamayı, seçim kampanyasının "çirkinleşebileceğinin" işareti olarak değerlendiriyor.

Biden, Haziran ayı başında İncil'le poz veren Trump'ı "oy için dini kullanmakla" suçlamıştı.

Trump, Ohio'yu ziyareti sırasında, Biden'ın bireysel silahlanma karşıtı açıklamalarına gönderme yaparak "O, Tanrı'ya karşı. Silahlara karşı. Enerjiye karşı. Bizim enerjimize karşı. Silahlarınızı alacak, Anayasanızı alacak (1791'de bireylerin silah bulundurma ve taşıma hakkının verildiği ikinci anayasa değişikliği), din kalmayacak, hiçbir şey kalmayacak. İncil'i incitecek, Tanrı'yı incitecek" dedi.

Kendisini Presbiteryen olarak tanımlayan Trump Evanjelik Hristiyanlar nezdinde önemli bir desteğe sahip.

Joe Biden

'BIDEN HEP İNANÇLI BİRİ OLMUŞTUR'

Joe Biden'ın kampanya ekibinin sözcüsü Andrew Bates ise Trump'ın suçlamalarına "Joe Biden hayatı boyunca inancıyla yaşadı. Yaşadığı zorluklar karşısında inancı güç ve huzur kaynağı oldu" diyerek yanıt verdi.

Biden sık sık, 1972'de ilk eşi ve kızını kaybettiği trafik kazasının travmasını dini inançları sayesinde atlattığını söylüyor.

Trump, uzun bir süredir vergi mükelleflerinin parasıyla karşılanan ve başkan sıfatıyla yaptığı ziyaretlerde seçim propagandası yaptığı için eleştiriliyor.

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