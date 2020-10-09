ABD Başkanlık Seçimleri: Trump yarın Florida'da mitinge katılmak istiyor

Bunun üzerine ABD'de başkan adayları arasında gelenekselleşen televizyon tartışmalarının nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda tartışmalar alevlendi.

Doktor Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine "çok olumlu" tepki verdiğini ve sağlığının istikrarlı göründüğünü söyledi.

Trump Covid-19 tedavisini tamamlamış, doktoru Sean Conley onun hafta sonundan itibaren toplantılara katılabileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün bir koronavirüs testi daha yaptıracağını ve yarın seçim yarışının başabaş geçmesi beklenen Florida eyaletinde düzenlenecek bir mitinge katılmayı umduğunu söyledi. Koronavirüse yakalandılktan sonra geçen hafta sonunu hastanede geçiren Trump "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Geri geldim çünkü mükemmel bir fiziksel yapıya sahibim" dedi.

Şimdilik Miami'de 22 Ekim günü yapılması planlanan salon tartışmasının hala düzenlenebileceği düşünülüyor.

Trump'ın kampanya ekibi, iptal edilen 15 Ekim tarihi yerine, seçimden 5 gün önce 29 Ekim'de yüz yüze üçüncü bir tartışma daha yapılması gerektiğini söylüyorsa da Biden kampanyası önceden belirlenmiş tarihler dışında yeni bir tartışma düzenlenmesini kabul etmiyor.



Pelosi, Trump'a karşı hamleye hazırlanıyor

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın sağlığı ile ilgili bazı soruların hala yanıtsız olduğunu söyledi.

Demokrat Parti'den olan Pelosi, Başkan'ın sağlığının görevi sürdürmeye yeterli olup olmadığını değerlendirecek ve "liderliğin kesintisiz ve etkin bir şekilde devamını sağlamaya yardımcı olacak" bir komisyon kurulması için yasa teklifi vermeyi planladığını açıkladı.

Pelosi yazılı açıklamasında, bu komisyonun ABD Anayasası'nın, görevinin gerektirdiği sorumlulukları yürütemeyeceğine kanaat getirilirse görevdeki bir başkanın yetkilerinin elinden alınmasına dair 25. maddesine dayanarak kurulacağını da belirtti.