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ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı

19.08.2020 01:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden ABD endeksleri, yeniden toparlanarak salgın öncesi seviyelere ulaştı. ABD’de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekorla kapanırken, Dow Jones da Şubat ayındaki rekor seviyelerine yakın seyrediyor.

ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden ABD endeksleri, yeniden toparlanarak salgın öncesi seviyelere ulaştı. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekorla kapanırken, Dow Jones da Şubat ayındaki rekor seviyelerine yakın seyrediyor.

S&P 500 endeksi yüzde 0.22 artışla günü 3,389.78 puandan, yani koronavirüs salgının öncesi son rekorun kırıldığı 19 Şubat'tan 3 puan yüksekte kapattı. Endeks yıl başından bu yanaysa genelde yüzde 5 yükseldi.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 artışla 11.210,84 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Dow Jones endeksi ise yüzde 0,24 azalışla 27.778,07 puana gerilese de Şubat'taki rekor seviyeye yüzde 5 yakın düzeyde seyrediyor.

ABD'de hisse senetleri, ABD Merkez Bankası'nın salgına dair benzersiz ekonomik destekler açıkladığı 23 Mart'tan sonra yükselişe geçmişti.

Uzmanlar salgının ortaya çıkışıyla yüzde 33 oranında değer kaybeden piyasaların bu kadar çabuk toparlanmasını beklemediklerini belirtiyor.

Yatırım stratejisti William Delwiche, ABD'nin koronavirüsle mücadelesinin hâlâ sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, piyasaların bu kadar güçlü ve hızlı toparlanmış olmasının şaşırtıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ile ikinci çeyreğe ait şirket bilançolarının, Amerikan piyasalarındaki pozitif havayı desteklediği belirtiliyor.

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