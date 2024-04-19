HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD bu görüntüyü konuşuyor! Trump'ın duruşmasının yapıldığı yerin önünde kendini ateşe verdi

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Trump'ın duruşmasının yapıldığı yerin önünde kendini ateşe verdi

19.04.2024 22:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle kendini ateşe verdi. Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Trump'ın duruşmasının yapıldığı yerin önünde kendini ateşe verdi

Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

2024-04-19T192103Z_1045401282_RC2T97AP536S_RTRMADP_3_USA-TRUMP-NEW-YORK-TRIAL

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP HAKKINDAKİ DAVA

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesi ile birlikte yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: AA-ReutersBu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'li üst düzey yetkiliden misilleme açıklaması! "İsrail füzelerle vurdu"ABD'li üst düzey yetkiliden misilleme açıklaması! "İsrail füzelerle vurdu"
İstanbul'da ilginç görüntü! Bariyerlere böyle sıkıştılarİstanbul'da ilginç görüntü! Bariyerlere böyle sıkıştılar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 24 ev etkilendi, çok sayıda kişi tahliye edildiİstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 24 ev etkilendi, çok sayıda kişi tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
abd trump
En Çok Okunan Haberler
IMF'den Türkiye açıklaması! Merak edilen soruya yanıt geldi

IMF'den Türkiye açıklaması! Merak edilen soruya yanıt geldi

Jandarma kıyafetli kadın ekipleri alarma geçirdi, kimliği şaşkına çevirdi: 'Çok pişmanım'

Jandarma kıyafetli kadın ekipleri alarma geçirdi, kimliği şaşkına çevirdi: 'Çok pişmanım'

CHP tüm teşkilatlarına genelge gönderdi! Tespit edilenler partiden ihraç edilecek

CHP tüm teşkilatlarına genelge gönderdi! Tespit edilenler partiden ihraç edilecek

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 ev etkilendi, çok sayıda kişi tahliye edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 ev etkilendi, çok sayıda kişi tahliye edildi

45 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

45 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.