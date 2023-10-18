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ABD Büyükelçiliği duyurdu: Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı

18.10.2023 22:28 | Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, ABD Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı. İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane saldırısının ardından yüzlerce kişi ABD konsolosluğu önünde protesto eylemi yapmış, bazı göstericiler ise binayı taş yağmuruna tutmuştu.

ABD Büyükelçiliği duyurdu: Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adana Konsolosluğu'nun geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar ziyarete kapalı kalacak. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir. Türkiye'deki ABD hükümeti personeline, Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine hareketleri en aza indirmeleri ve seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi" ifadelerine yer verildi.

PROTESTO GÖSTERİSİNDE OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasının ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tutmuştu.

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Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralanmıştı.
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Çevik Kuvvet polisleri plastik mermi ve biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırmıştı. (DHA-İHA)

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